هنرمندان عکاس روز قدس آذربایجان را در تاریخ ثبت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: عکس در طول تاریخ و در ثبت لحظه های مهم و ماندگار نقش بسزایی داشته است و مانایی بسیاری از حوادث تاریخی بواسطه عکس و تصویر رخ داده است.

خدایی ادامه داد: در جهان امروز که رسانه ها نقش عظیمی در آن دارند، عکس یک تریبون و منبر برای نشر اندیشه هاست و بواسطه آن می توان مفاهیم گسترده ای را به ذهن انسانهای اقصی نقاط جهان متبادر ساخت.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت روز قدس و نیز لزوم تقویت جنبش های حق طلبانه منطقه لازم است تا گزارش کاملی از حضور گسترده مردم در روز قدس در اختیار رسانه های جهانی قرار گیرد و رسالت هنرمندان و نهادهای فرهنگی در این خصوص بسیار پر اهمیت است.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی خبر داد: با سازماندهی دهها عکاس حرفه ای در سطح استان حوزه هنری آمادگی لازم برای ثبت حضور میلیونی مردم همیشه در صحنه را دارد و امید است بلافاصله بعد از راه پیمایی روز قدس صدها قطعه عکس خبری از استان در فضای سایبری منتشر شود.

خدایی ادامه داد: سایر هنرمندان و علاقمندان که در حوزه هنری سازمان نیافته اند نیز می توانند در صورت ثبت تصاویر روز قدس، آثار خود را به این حوزه تحویل دهند.

اضافه می شود، صدها هنرمند در قالب بیانیه ای مشترک با اساتید و کارکنان حوزه هنری آذربایجان شرقی، برای همسویی با حرکت عظیم ملت ایران در روز قدس اعلام آمادگی کرده اند.