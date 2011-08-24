خط انتقال آب طرح فاضلاب قاین 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مهدی هاشمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: تصفیه ‌خانه فاضلاب شهر قاین در دو مدول با ظرفیت تصفیه 13 هزار و 107 مترمکعب در شبانه ‌روز احداث شده است.

وی بیان کرد: جمعیت 77 هزار و 100 نفر و سرانه فاضلاب تولیدی 129 لیتر به ازاء هر نفر در این طرح پیش بینی شده است.

هاشمی‌ مقدم با اشاره به احداث بیش از 130 کیلومتر شبکه جمع ‌آوری فاضلاب، حدود 4.5 کیلومتر خط انتقال فاضلاب با قطر 850 میلی ‌متر برای اجرای این طرح تصریح کرد: اجرای این طرح در حال حاضر با 100 درصد پیشرفت فیزیکی مواجه است.

وی ادامه داد: به منظور تحقق تعهدات اجرایی در سال عمرانی 90، از هم اکنون اسناد حدود 15 کیلومتر اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب و حدود 2.5 کیلومتر اجرای کلکتور جمع‌آوری فاضلاب برای بخش شمالی شهر در دستور کار قرار گرفته است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرای شبکه جمع ‌آوری فاضلاب برای بخش جنوب شهر قاین در دست اقدام است.

هاشمی مقدم عنوان کرد: زمین تصیفه ‌خانه فاضلاب قاین تملک شده و برنامه ‌هایی برای استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و استفاده از پساب حاصل از تصفیه در حال انجام است.

وی افزود: مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب شهر قاین از سال 85 توسط شرکت مهندسین مشاور تهران سازان فرابین آغاز شده و با توجه به توسعه شهری از جمله ساخت و سازهای مسکن مهر، توسط همان مهندسین مشاور بازنگری و به روز شده است.