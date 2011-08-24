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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

178 طرح عمرانی و تولیدی در گرگان به بهره برداری رسید

178 طرح عمرانی و تولیدی در گرگان به بهره برداری رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: 178 طرح عمرانی و تولیدی در اولین روز از گرامیداشت هفته دولت در شهرستان گرگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر این طرح ها، عملیات اجرایی 28 طرح تولیدی و عمرانی نیز با حضور مسئولان آغاز شد.

افتتاح خط تغذیه، گازرسانی، کارخانه شیشه  دوجداره، تله کابین ناهارخوران و سامانه نوین گند زدایی شبکه آب از جمله این طرح هاست.

برای اجرای این طرح 288 میلیارد تومان هزینه شد و 344 نفر مشغول بکار شدند.

همزمان با هفته دولت هزار و 434 پروژه عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزایی افتتاح و کلنگ‎زنی می‎شود.

از این تعداد هزار و 314 پروژه با اعتبار 3 هزار و 527 میلیارد ریال قابل افتتاح و 120 پروژه با اعتبار 3 هزار و 133 میلیارد ریال عملیات اجرایی آن شروع می‎شود.

کد مطلب 1391362

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