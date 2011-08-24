178 طرح عمرانی و تولیدی در گرگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر این طرح ها، عملیات اجرایی 28 طرح تولیدی و عمرانی نیز با حضور مسئولان آغاز شد.

افتتاح خط تغذیه، گازرسانی، کارخانه شیشه دوجداره، تله کابین ناهارخوران و سامانه نوین گند زدایی شبکه آب از جمله این طرح هاست.

برای اجرای این طرح 288 میلیارد تومان هزینه شد و 344 نفر مشغول بکار شدند.

همزمان با هفته دولت هزار و 434 پروژه عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزایی افتتاح و کلنگ‎زنی می‎شود.

از این تعداد هزار و 314 پروژه با اعتبار 3 هزار و 527 میلیارد ریال قابل افتتاح و 120 پروژه با اعتبار 3 هزار و 133 میلیارد ریال عملیات اجرایی آن شروع می‎شود.