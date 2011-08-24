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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

خدمات رسانی رایگان متروی تهران به مناسبت روز جهانی قدس

خدمات رسانی رایگان متروی تهران به مناسبت روز جهانی قدس

متروی تهران در روز جهانی قدس راهپیمایان را به صورت رایگان از تمامی ایستگاههای خطوط یک، دو و چهار به دانشگاه تهران منتقل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به منظور تسهیل حضور همشهریان در راهپیمایی روز جهانی قدس و نماز جمعه، با بکارگیری امکانات تا شروع مراسم، راهپیمایان را به صورت رایگان از تمامی ایستگاه های خطوط یک، دو و چهار به دانشگاه تهران منتقل می کند. 

همچنین در پایان مراسم نیز راهپیمایان می توانند به طور رایگان از ایستگاه های میدان انقلاب اسلامی، ولیعصر و فردوسی در خط چهار و ایستگاه های میدان حر و شهید نواب صفوی در خط دو و ایستگاه های دروازه دولت، طالقانی و هفت تیر در خط یک برای بازگشت به مبادی اولیه استفاده کنند.
 

کد مطلب 1391474

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