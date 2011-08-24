خدمات رسانی رایگان متروی تهران به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به منظور تسهیل حضور همشهریان در راهپیمایی روز جهانی قدس و نماز جمعه، با بکارگیری امکانات تا شروع مراسم، راهپیمایان را به صورت رایگان از تمامی ایستگاه های خطوط یک، دو و چهار به دانشگاه تهران منتقل می کند.

همچنین در پایان مراسم نیز راهپیمایان می توانند به طور رایگان از ایستگاه های میدان انقلاب اسلامی، ولیعصر و فردوسی در خط چهار و ایستگاه های میدان حر و شهید نواب صفوی در خط دو و ایستگاه های دروازه دولت، طالقانی و هفت تیر در خط یک برای بازگشت به مبادی اولیه استفاده کنند.

