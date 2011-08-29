دبیرکل سازمان همکاری اسلامی عید فطر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در متن پیام اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی آمده است: تمام مسلمانان جهان این روزها عید فطر را جشن می گیرند، عیدی که یکی از شادترین وقایع زندگی مسلمانان است که هرساله پس از یک ماه روزه داری و نیایش فرا می رسد. این فرصتی است که بتوانیم جشن بگیریم و از خداوند متعال قدردانی کنیم. به این مناسبت به امت اسلامی تبریک گفته و دعا می کنم که خداوند قادر متعال به تمام ما با سخاوت بی حد خود شادمانی، صلح و رفاه اعطا نماید. باشد که خداوند به ما موفقیت داده و ما را به سوی وحدت هدایت کند تا بتوانیم انسجام خود را تقویت کنیم.

احسان اوغلو در ادامه این پیام افزوده است: ماه رمضان برای مسلمانان به منظور تطهیر جسم و روح از راه روزه داری، تعمق و نیایش است. ماه رمضان ماه صلح و آرامش است.

وی یادآور شد: مسلمانان در بخشهای مختلف جهان رنجهای فراوانی را متحمل می شوند. درحال حاضر برادران ما در لیبی تلاش می کنند به زندگی عادی خود بازگردند و من امیدوارم که این عید فطر روزهای تازه ای از آزادی، صلح، رفاه و ثبات برای آنها به همراه داشته باشد. در سومالی و در بخشهای دیگر شمال آفریقا قحطی با رویکرد بی سابقه موجب رنج غیرقابل تصور برای مردم این منطقه شده و من از مسلمانان سراسر جهان می خواهم از هیچ تلاشی برای یارای به برادران و خواهران خود در سومالی فروگذار نباشند.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد: به این مناسبت فرخنده، حمایت خود را از برادران فلسطینی مورد تأکید قرار می دهیم و موضع قدرتمند امت نسبت به شهر قدس و ضرورت حفظ هویت اسلامی در مقابل تهدیدهای یهودی سازی و خاتمه اشغال را مورد تأکید قرار می دهیم. ما از کشورهای عضو می خواهیم به هرشکل ممکن از دولت فلسطین و قدس شریف به عنوان پایتخت آن حمایت کنند.