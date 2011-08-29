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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

معاون صدا از برنامه "صدای ورزش" تقدیر کرد

معاون صدا از برنامه "صدای ورزش" تقدیر کرد

معاون صدا ضمن تقدیر از برنامه "صدای ورزش" رادیو ورزش تاکید کرد رمز موفقیت این برنامه ارتباط و تعامل خوب با مردم، مسئولان و ورزشکاران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی در جمع مدیر شبکه رادیویی ورزش و عوامل برنامه "صدای ورزش" عنوان داشت: به عنوان یک رسانه، متعهد و مکلفیم که جلوی ترویج بیماری‌های جسمی و روحی را در جامعه بگیریم. یکی از راههای پیشگیری از این بیماری‌ها، ترویج فرهنگ ورزش عمومی و همگانی در جامعه است و مولفه‌ای که بر روی آن وحدت نظر وجود دارد بحث ورزش است هم برای پیشگیری و هم برای درمان که باید بیش از گذشته در دستور کار شبکه‌های رادیویی قرار گیرد.

صوفی ضمن تقدیر از همکاران رادیو ورزش و عوامل برنامه صدای ورزش تصریح کرد: رمز ماندگاری و موفقیت این برنامه را که دارای قدمتی 15 ساله است می‌توان در برقراری ارتباط خوب و تعامل مناسب آن با سه رأس مثلث مردم، ورزشکاران و مسئولان جستجو کرد و مسئولان ورزشی، NGO ها، فدراسیونها، هیات های ورزشی، مسئولان دولتی و رسمی کشور، ورزشکاران به عنوان صاحبان اصلی ورزش کشور و علاقمندان و مخاطبان برنامه های ورزشی که به صورت حرفه‌ای و تخصصی و یا به صورت معمولی، متعارف و ذوقی برنامه‌ها را تعقیب می کنند، باید از برنامه‌های ورزشی رادیو بهره‌مند شوند.

وی در ادامه افزود: راه‌اندازی رادیو ورزش به عنوان یک ضرورت رسانه‌ای، پدیده مبارکی بود که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، چرا که اساساً ورزش ضرورت یک جامعه شاداب، بانشاط و پیشرفته است و در عین حال جامعه شاداب، پیشرفته و توسعه یافته هم باعث ایجاد رونق در ورزش خواهد شد.

صوفی در ادامه رمز استمرار و دوام یک برنامه را پاسخ به نیازهای مخاطب دانست و افزود: جذابیت محتوا و پاسخ به ذائقه و نیاز مخاطب جزء ضروری‌ترین عوامل ماندگاری یک برنامه است، چرا که مخاطب به عنوان سرمایه اصلی برنامه محسوب می‌شود و اگر نتواند با برنامه ارتباط برقرار کند و پاسخ سئوالات و ذائقه خود را در برنامه بیابد، آن برنامه نمی‌تواند استمرار یابد.

معاون صدا مخاطب آفرینی را یکی دیگر از وظایف شبکه رادیویی ورزش برشمرد و گفت: یکی از تکالیف برنامه‌سازان حفظ مخاطب فعلی و در کنار آن مخاطب آفرینی است و با تولید برنامه مناسب می‌توان مخاطب جدید خلق کرد.

صوفی وجود نگاه ملی به برنامه‌های رادیو ورزش را جزء ضروریات برنامه سازی برشمرد و اظهار داشت: وجود نگاه ملی در برنامه‌هابه این معناست که ما در برنامه‌سازی ورزشی باید همه اقشار مختلف مردم کشورمان را در تمام بخش‌های جغرافیای مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: عدالت در این است که ما به آنچه که به تقویت و ترویج ورزش کمک می‌کند، بپردازیم درواقع تکلیف انسانی و شرعی رادیو ورزش، اشاعه ورزش در جامعه است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 1395334

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