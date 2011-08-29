معاون صدا از برنامه "صدای ورزش" تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی در جمع مدیر شبکه رادیویی ورزش و عوامل برنامه "صدای ورزش" عنوان داشت: به عنوان یک رسانه، متعهد و مکلفیم که جلوی ترویج بیماریهای جسمی و روحی را در جامعه بگیریم. یکی از راههای پیشگیری از این بیماریها، ترویج فرهنگ ورزش عمومی و همگانی در جامعه است و مولفهای که بر روی آن وحدت نظر وجود دارد بحث ورزش است هم برای پیشگیری و هم برای درمان که باید بیش از گذشته در دستور کار شبکههای رادیویی قرار گیرد.
صوفی ضمن تقدیر از همکاران رادیو ورزش و عوامل برنامه صدای ورزش تصریح کرد: رمز ماندگاری و موفقیت این برنامه را که دارای قدمتی 15 ساله است میتوان در برقراری ارتباط خوب و تعامل مناسب آن با سه رأس مثلث مردم، ورزشکاران و مسئولان جستجو کرد و مسئولان ورزشی، NGO ها، فدراسیونها، هیات های ورزشی، مسئولان دولتی و رسمی کشور، ورزشکاران به عنوان صاحبان اصلی ورزش کشور و علاقمندان و مخاطبان برنامه های ورزشی که به صورت حرفهای و تخصصی و یا به صورت معمولی، متعارف و ذوقی برنامهها را تعقیب می کنند، باید از برنامههای ورزشی رادیو بهرهمند شوند.
وی در ادامه افزود: راهاندازی رادیو ورزش به عنوان یک ضرورت رسانهای، پدیده مبارکی بود که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، چرا که اساساً ورزش ضرورت یک جامعه شاداب، بانشاط و پیشرفته است و در عین حال جامعه شاداب، پیشرفته و توسعه یافته هم باعث ایجاد رونق در ورزش خواهد شد.
صوفی در ادامه رمز استمرار و دوام یک برنامه را پاسخ به نیازهای مخاطب دانست و افزود: جذابیت محتوا و پاسخ به ذائقه و نیاز مخاطب جزء ضروریترین عوامل ماندگاری یک برنامه است، چرا که مخاطب به عنوان سرمایه اصلی برنامه محسوب میشود و اگر نتواند با برنامه ارتباط برقرار کند و پاسخ سئوالات و ذائقه خود را در برنامه بیابد، آن برنامه نمیتواند استمرار یابد.
معاون صدا مخاطب آفرینی را یکی دیگر از وظایف شبکه رادیویی ورزش برشمرد و گفت: یکی از تکالیف برنامهسازان حفظ مخاطب فعلی و در کنار آن مخاطب آفرینی است و با تولید برنامه مناسب میتوان مخاطب جدید خلق کرد.
صوفی وجود نگاه ملی به برنامههای رادیو ورزش را جزء ضروریات برنامه سازی برشمرد و اظهار داشت: وجود نگاه ملی در برنامههابه این معناست که ما در برنامهسازی ورزشی باید همه اقشار مختلف مردم کشورمان را در تمام بخشهای جغرافیای مدنظر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: عدالت در این است که ما به آنچه که به تقویت و ترویج ورزش کمک میکند، بپردازیم درواقع تکلیف انسانی و شرعی رادیو ورزش، اشاعه ورزش در جامعه است که باید در دستور کار قرار گیرد.
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