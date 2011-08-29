به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو، با حضور 10 کشور و نیزکشورهای عراق و گرجستان به عنوان مهمان، 20 تا 26 شهریور در استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه به همت مؤسسه فرهنگی اکو، استانداری استان خراسان شمالیو با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در چهار هزار و 880 متر فضای نمایشگاهی واقع در بوستان ملی بش‌قارداش بجنورد برپا می‌شود.

تا به حال 33 هنرمند از کشورهای ایران، تاجیکستان، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان آثار خود را در رشته‌های زرگری و ساخت زیورآلات، سفالگری، نقاشی و چاپ روی پارچه، طراحی و خوشنویسی روی چرم، مجسمه‌سازی، حکاکی، دوخت لباس‌های سنتی و ... به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کردند.

در این نمایشگاه همچنین در غرفه کشور ایران، استادان هنرمندی چون محمدهادی گلریز خاتمی (خاتم‌ساز)، علی حاجیان‌پور (گچبری)، مهپاره اکبری (دوخت‌های سنتی)، میترا الشکری (لاکی)، مهین‌دخت سالک مهدوی (تذهیب)، محسن کاوه (معرق چوب)، نجیب احمدی (طلاکوبی) و روح‌اله دهقان (زری بافی) حضور دارند.

در ایام برپایی نمایشگاه، میزگردها و کارگاه‌های عملی مشترک فضای مناسبی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر و تعامل تجربیات میان هنرمندان کشورهای عضو و اشنایی با جدیدترین دستاوردهای هنری یکدیگر را به وجود می‌آورد.

نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو روز 20 شهریور با حضور محمود احمدی‌نژاد و سفیران کشورهای عضو اکودر بوستان ملی بش‌قارداش گشایش می‌یابد و تا 26 شهریورماه ادامه دارد.