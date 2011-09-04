قیمت سکه در نوسان/ طرح جدید 565 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 578 هزار تومان، طرح جدید 565 هزار تومان، نیم سکه 274 هزار تومان، ربع سکه 143 هزار تومان و سکه گرمی 77 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 580 هزار تومان، 564 هزار تومان، 277 هزار تومان، 144 هزار تومان و77 هزار تومان بود.

بانک مرکزی هم قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را امروز 557 هزار و 440 تومان، نیم سکه را 272 هزار و 480 تومان و ربع سکه را 140 هزار و 400 تومان تعیین کرد. این نرخها دیروز به ترتیب 556 هزار و 400 تومان، 272 هزار و 480 تومان و140 هزار و 400 تومان بود.

بانک مرکزی نرخ هر دلار در بازار اصلی را امروز 1060 تومان و هر یورور را 1506 تومان بدون تغییر نسبت به قیمتهای روز گذشته اعلام کرد. صرافان بازار قیمت هر دلار را امروز 1215 تومان و هر یورو را 1750 تومان اعلام کردند.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی مانند روز گذشته 1882 دلار و هر گرم طلای زرد 18عیار را 54 هزار و 760 تومان است.