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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

حضور زنان در پایداری اسلامی متبلور است

حضور زنان در پایداری اسلامی متبلور است

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور بانوان استانداری تهران گفت: اکنون در کشورهای اسلامی حضور زنان در راهپیمایی برضد حکومت در پایداری اسلامی متبلور است.

به گزارش خبرنگارمهر، آذر نظری ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی دختران نخبه شهرستان شهریار اظهار داشت: هم اندیشی باعث شناخت شما دختران از همدیگر خواهد شد و می توانید از تجربیات یکدیگر استفاده ببرید.

وی افزود: منزلت زن قبل از ظهور اسلام بسیار پایین بود و پس از ظهور اسلام با بعثت پیامبر(ص) ایشان در رفتار با حضرت فاطمه (س) مقام زن را به همگان معرفی کردند و بنیانگذار انقلاب امام خمینی(ره) نیز جایگاه خاصی برای زنان قائل بودند.

نظری عنوان کرد: پدر در خانواده نسبت به دختر نقش هدایت و تربیت را بر عهده دارد و برخورد پدر و مادر در یک خانواده سرمشق دختران برای رفتار با همسرشان خواهد بود و دختران از اخلاق پدر الگوی رفتار با همسر را می گیرند و شیوه احترام گذاری به همسر را می آموزند.

مدیر کل امور بانوان استانداری تهران ابراز کرد: نقش مادر نسبت به دختر آموزش رفتارها از لحظه اول تولد و یک یک مراحل زندگی است و رفتارهای دختران برگرفته از اخلاقیات مادران آنهاست در نتیجه هر چه مادران غنی تراز اخلاق نیکو و علم باشند بر روی فرزندانشان تاثیر دارد.

وی ادامه داد: دختران در هر مرحله از زندگی نیاز به آموزش دارند و از کودکی تا بزرگسالی هر چه آموزشها پربارتر باشد آنها در زندگی مشترک خود موفق تر خواهند بود و یک دختر با آموزشهای کاربردی در زندگی می تواند فرزندانی با اخلاق و موفق به جامعه تحویل دهد و اخلاق یک کودک در زندگی مادر او قبل از ازدواج شکل گرفته است.

کد مطلب 1408610

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