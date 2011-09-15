حضور زنان در پایداری اسلامی متبلور است

به گزارش خبرنگارمهر، آذر نظری ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی دختران نخبه شهرستان شهریار اظهار داشت: هم اندیشی باعث شناخت شما دختران از همدیگر خواهد شد و می توانید از تجربیات یکدیگر استفاده ببرید.

وی افزود: منزلت زن قبل از ظهور اسلام بسیار پایین بود و پس از ظهور اسلام با بعثت پیامبر(ص) ایشان در رفتار با حضرت فاطمه (س) مقام زن را به همگان معرفی کردند و بنیانگذار انقلاب امام خمینی(ره) نیز جایگاه خاصی برای زنان قائل بودند.

نظری عنوان کرد: پدر در خانواده نسبت به دختر نقش هدایت و تربیت را بر عهده دارد و برخورد پدر و مادر در یک خانواده سرمشق دختران برای رفتار با همسرشان خواهد بود و دختران از اخلاق پدر الگوی رفتار با همسر را می گیرند و شیوه احترام گذاری به همسر را می آموزند.

مدیر کل امور بانوان استانداری تهران ابراز کرد: نقش مادر نسبت به دختر آموزش رفتارها از لحظه اول تولد و یک یک مراحل زندگی است و رفتارهای دختران برگرفته از اخلاقیات مادران آنهاست در نتیجه هر چه مادران غنی تراز اخلاق نیکو و علم باشند بر روی فرزندانشان تاثیر دارد.

وی ادامه داد: دختران در هر مرحله از زندگی نیاز به آموزش دارند و از کودکی تا بزرگسالی هر چه آموزشها پربارتر باشد آنها در زندگی مشترک خود موفق تر خواهند بود و یک دختر با آموزشهای کاربردی در زندگی می تواند فرزندانی با اخلاق و موفق به جامعه تحویل دهد و اخلاق یک کودک در زندگی مادر او قبل از ازدواج شکل گرفته است.