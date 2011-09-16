بنیاد ادبیات داستانی در موزه عبرت ایران شعبه بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن درّی در حاشیه بازدید از موزه عبرت ایران، برنامهریزی برای حضور و بازدید اهالی قلم و نویسندگان متعهد و شاعران انقلابی از موزه عبرت را برای دریافت و احیای سوژههای ناب داستانی و بهرهگیری از اسناد معتبر این موزه اقدامی شایسته دانست وگفت: قطعا قرار گرفتن در این فضا و پیبردن به ظلمهای رفته به مبارزان انقلاب اسلامی٬ هر نویسنده متعهد و مومنی را برای خلق اثری متفاوت تشویق میکند و خود زمینهای برای بیان حقیقت و جلوگیری از تحریف تاریخ انقلاب اسلامی است.
دری افزود: روایت و به تصویر کشیدن فضای روزهای سخت و تلخ گذشته و مشقتهایی که بر زندانیان قبل از انقلاب شکوهمندمان رفته در برابر چشم آدمی علاوه بر جلوگیری از تحریف واقعیتهای تاریخ ٬ حس و ارزش آزادی امروز را برای جوانان معنا میکند و به خوبی میتواند در انتقال مفاهیم شکل گیری انقلاب اسلامی به نسلهای آینده کمک کند.
وی همچنین از آمادگی معاونت متبوعش در زمینه حمایت از آثار چاپ شده موزه و ایجاد و امکان اطلاع رسانی مناسب از حقایق نهفته در موزه عبرت٬ در سراسر کشور خبر داد و گفت: ظرفیت نمایشگاههای کتاب استانی امکان مناسبی برای معرفی بروز و ظهور وقایع ناب تاریخ انقلاب اسلامی است و مسوولان موزه نیز باید از این ظرفیت برای تحقق رسالت بر دوش نهاده شدهشان که همان انتقال مفاهیم واقعی انقلاب است تلاش کنند.
معاون امورفرهنگی همچنین از مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی خواست تا با ایجاد ارتباطی دوسویه با مسوولان موزه نسبت به ایجاد پایگاهی فرهنگی از این موزه برای اهالی قلم و نویسندگان متعهد در راستای خلق آثاری مستند و با ارزش در حوزه ادبیات داستانی اقدام کنند.
همچنین برنامهریزی برای برگزاری تورهای بازدید اهالی اقلم از این موزه از دیگر توصیههای معاون امور فرهنگی بود.
در این بازدید سه ساعته بهمن دری به اتفاق هیئت همراه و جمعی از مدیران و مشاوران معاونت از بخشهای مختلف موزه و شیوههای شکنجه زندانیان از از سوی ساواک و همچنین بندی که مقام معظم رهبری در آن محبوس بودهاند، دیدن کرد.
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