حجتالاسلام محمد لطفینیاسر مدیر رادیو معارف درباره تغییر رویکرد برنامههای این شبکه رادیویی در فصل پائیز به خبرنگار مهر گفت: رادیو معارف در فصل پائیز رویکردهای جدیدی را دنبال میکند. در بخش برنامهسازی حرکت به سمت برنامههای کوتاه مدت را داریم. تصمیم داریم در زمانهای کوتاه برنامههای متنوعتری تهیه و پخش کنیم.
وی ادامه داد: همچنین تعاملات بیشتری با اساتید حوزه و دانشگاه خواهیم داشتم و اتاقهای فکر و شوراهای راهبردی منسجمتر برگزار میشود. تلاش میکنیم آخرین تحولات را در مباحث مختلف به شنوندگان ارائه کنیم. در بخش برنامهسازی و محتوا، ارتباط مستقیم میان مخاطبان و کارشناسان را در دستور کار داریم.
مدیر رادیو معارف ادامه داد: در فصل پائیز قصد داریم جلسات پرسش و پاسخ به صورت زنده داشته باشیم تا شنوندگان بتوانند سئوالاتی که در نظر دارند، بپرسند. دوستان ما در رادیو معارف روی مباحث شبهات در حوزه قرآن برنامههای ویژهای تهیه و پخش میکنند. این یکی از رویکردهایی است که ما دنبال میکنیم و رویکرد دیگر پاسخگویی به طرح مسائل اعتقادی است.
وی خاطرنشان ساخت: در ارتباط با بیداری اسلامی تاکنون برنامههای متنوعی تهیه و پخش کردیم و تولید چنین برنامههایی در این شبکه ادامه پیدا میکند. مقام معظم رهبری در روز گذشته در اجلاسی که برگزار شده بود صحبتهای بسیار روشنگرانهای داشتند و ما هم پیرو صحبتهای ایشان برنامههای خوبی در زمینه بیداری اسلامی تهیه و پخش میکنیم.
حجتالاسلام لطفی نیاسر با اشاره به ندای اسلامی که کانال انگلیسی زبان رادیو معارف است، گفت: در این کانال هم برنامههای متنوعی در زمینه بیداری اسلامی داریم تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مخاطبان انگلیسی زبان باشیم. در این باره حرکات خوبی انجام شده و باز هم ادامه خواهد داشت. در این کانال تعامل خیلی خوبی با مخاطبان داریم و برنامهها با استقبال آنها رو به رو شده است.
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