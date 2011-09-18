به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی روز شنبه به استان خوزستان سفر کرده است، درباره اختلاس میلیاردی از بانک صادرات در شهر اهواز اظهار کرد: قوه قضاییه مصصم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند. اگرچه در برخورد با مفاسد اقتصادی، متحمل شنیدن حرف‌هایی می‌شویم.

وی افزود: قوه قضاییه این زحمت را به جان خریده است و همگی تلاش می‌کنیم تا تحت تاثیر این فشارها و شانتاژهای تبلیغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگیریم.

برخی دلال‌ها هنوز دستگیر نشده‌اند

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگیر نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که باید از همین‌جا به آنان هشدار بدهم که هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پنج شنبه گذشته رییس قوه قضاییه علاوه بر وظیفه ذاتی که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموریت ویژه‌ای در خصوص پیگیری پرونده این فساد بانکی، به اینجانب واگذار کرد که از آن زمان تاکنون نظارت ویژه‌ای بر این پرونده، به ویژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه این گزارش‌ها بار دیگر مرور شد.



وی با تقدیر از زحمات صورت گرفته در دادگستری خوزستان در راستای پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، ادامه داد: از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم.



محسنی اژه‌ای گفت: از زمان ارسال اولین گزارش دادسرای اهواز به قوه قضاییه 43 روز می‌گذرد که در این مدت تلاش بی‌وقفه و اقدامات قابل تقدیری از سوی مسوولان قضایی و قضات این دادگستری، برای رسیدگی به پرونده صورت گرفته است.

تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند

مسوول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، افزود: تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابجا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است.



وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری در جهت عدم فرار متهمان و نیز فرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت‌شده صورت گرفته است. یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.

مدارکی دال بر این که پولی به حسابهای خارج از کشور رفته به دست نیامده است



محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولی تا کنون مدارکی دال بر این که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.



دادستان کل کشور ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد متفاوتی است و عناوین مجرمانه مختلفی در آن وجود دارد که در فرصت دیگری به آن‌ها خواهیم پرداخت.

باعث تاسف است که برخی به جای عذرخواهی فرافکنی می کنند



وی تاکید کرد: این نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای این‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مساله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.



محسنی اژه‌ای گفت: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سوال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟



دادستان کل کشور با بیان این‌که در این مدت 43 روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، افزود: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.



وی تصریح کرد: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و یا در خصوص این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و مفید در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است.



وی از نشریات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌رسانی صحیحی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غیردقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضایی نشوند.

پرونده به تهران احاله شده است



دادستان کل کشور برای حمایت همه‌جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و گفت: این پرونده به تهران احاله شده است، ولی این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است؛ چراکه استان‌ها و شهر‌های دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد، ولی دادگستری خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این خصوص داشته و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.



محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل و انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است که ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهیم داد تا با استفاده از راه‌های شبه‌قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.