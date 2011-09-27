ثامن الائمه؛ عملیاتی که سر آغاز فتحی دیگر شد

جزیره آبادان در دورترین نقطه جنوب غربی ایران قرار گرفته است. اروند رود تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است و تا پیش از جنگ تحمیلی عراق، دو بندر بزرگ و فعال "خرمشهر" و " آبادان " در مسیر این آبراه قرار داشتند. تاریخ شهر آبادان به ویژه پالایشگاه آن با تاریخ صنعت کشورمان گره خورده است.

پس از سقوط خرمشهر عراق تلاش کرد تا از طریق شرق کارون و شمال بهمن شیر، آبادان را اشغال کند که با این وضعیت آبادان در یک محاصره یکساله قرار گرفت و بخشی از نیروهای سپاه و ارتش برای جلوگیری از ورود دشمن مقاومت جانانه ای از خود نشان دادند.

صدام در ابتدای حمله سراسری خود در 31 شهریور59 تا 15 کیلومتری جنوب اهواز پیشروی کرد و سپس از حرکت ایستاد و با حمله دوباره خود برای اشغال آبادان و خرمشهر وارد عمل شد اما بر اثر مقاومت مردمی نیروهای بسیج و سپاه و ارتش در خرمشهر تا چهارم آبان 59 دشمن نتوانست این شهر را تصرف کند. نیروهای دشمن 19 مهر 1359 با عبور از رودخانه کارون در موقعیتی که هیچگونه مواضع دفاعی در این منطقه وجود نداشت شهر آبادان را به محاصره درآوردند.

امام‌ خمینی (ره) با درکی که از ماهیت تلاشهای سیاسی ـ نظامی عراق در مرحله جدید داشتند فرمان" شکست حصر آبادان" را در تاریخ 14 آبان 1359 صادر فرمودند و نیروهای مردمی از سراسر کشور به سوی مرزهای مورد هجوم دشمن، حرکت کردند.

تشدید مقاومت در آبادان و عقب ‌راندن نیروهای مهاجم عراق از نخلستانهای کوی "ذوالفقاریه" آبادان و شکست نیروهای عراقی در عبور از رودخانه بهمنشیر استراتژی عراق را در نقطه اصلی با شکست همراه کرد. پس از اینکه ایران با اجرای چند عملیات محدود به فرماندهی بنی صدر نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند در نیمه اول سال 60 در اثر افزایش تجربه رزمندگان، عملیات چریکی و ایذایی جای خود را به عملیات محدود داد و نیروهای رزمنده ظرف مدت 6 ماه 19 عملیات در جبهه های غرب و جنوب انجام دادند.

پس از خلع بنی صدر از ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا زمینه برای حضور نیروهای انقلابی در صحنه تصمیمگیری جنگ فراهم شد و ارتش و سپاه توانستند با همکاری یکدیگر به مقابله با دشمن بپردازند. در نیمه دوم سال 60 استراتژی تدوین شده موسوم به "طرحهای کربلا" به اجرا گذاشته شد. اولین گام در اجرای این استراتژی شکستن حصر آبادان بود.

بدین ترتیب فرماندهان سپاه و ارتش "عملیات ثامن الائمه(ع)" را در شمال آبادان و شرق کارون در پنجم مهرماه سال60 آغاز کردند و توانستند شهر آبادان را پس از یکسال و ظرف 24 ساعت از محاصره دشمن خارج کنند.



وقتی عراق آبادان را محاصره کرد و ذوالفقاریه را گرفت این نیروهای جهادگر بودند که توانستند تا نزدیک ایستگاه هفت و جاده آبادان به ماهشهر جبهه آبادان را 200 متر به 200 متر هر شب خاکریز زنند و با استقرار نیروها دوباره خط مقدم قبلی را تبدیل به خاکریز دوم کنند و از این طریق نیروهای ایرانی هزار متر پیشروی کرده و به دشمن نزدیک شدند. این خاکریزها به گونه ای زده شد که تا قبل از عملیات ثامن الائمه (شکست حصر آبادان) بسیاری از خطوط مقدم ایران با عراقی ها فاصله زیادی نداشت.

عملیات ثامن الائمه را می توان مقدمه آزادسازی خرمشهر دانست چرا که با تجربه گرانقدری که نیروهای مسلح در طول این عملیات از به دست آوردند این امکان را برای طراحی عملیات بی نظیر بیت المقدس فراهم نمود و باور مسئولان جنگ را نسبت به امکان دستیابی به پیروزیهای بیشتر دوچندان کرد.

دو روز پس از این عملیات، هواپیمایی که حامل جمعی از سرداران فاتح عملیات ثامن الائمه(ع) و تعدادی از رزمندگان و مجروحین این عملیات بود در منطقه کهریزک تهران دچار سانحه شد که شهادت این فرماندهان ارشد سپاه و ارتش در کوران جنگ ضربه ای بسیار سنگین بر روحیه مقاوم نیروهای رزمنده ایران وارد کرد.



در اینجا یاد همه شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس یه ویژه یاد شهیدان سرتیپ سید موسی نامجو، سردار سرلشکر پاسدار شهید یوسف کلاهدوز، شهید محمد جهان آرا، تیمسار سرلشکر ولی الله فلاحی و سرتیپ خلبان جواد فکوری را که در این سانحه هوایی به شهادت رسیدند؛ گرامی می داریم.