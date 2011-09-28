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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

برداشت زیتون از باغات استان قزوین آغاز شد

برداشت زیتون از باغات استان قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت محصول زیتون از باغات استان خبر داد.

محمد رضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز فصل پائیز، برداشت زیتون از باغات استان قزوین آغاز شده است.

وی افزود: بیشترین زیتون استان قزوین از باغات طارم سفلی و به ویژه روستای کلج برداشت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه قزوین از قطب های تولید زیتون کشور است گفت: سالانه ۱۰ هزار تن زیتون از پنج هزارهکتار از باغات طارم سفلی برداشت می شود.

به گفته صفری آلتین کش، کشکور، سیاهپوش و ارکن کرد از دیگر مناطق بخش طارم سفلی است که بیشترین تولید زیتون را دارد.

این مسئول گفت: مهمترین ارقام زیتون تولیدی این بخش از انواع ماری، سبز، شندی، گوشتی و سیاه است.

زیتون و روغن حاصل از آن علاوه بر کاهش کلسترول و پیشگیری از بروز عوارض عروقی، مانع رسوب کلسترول درون رگها و تنگ شدن آن‌ها می ‌‌شود.

زیتون و روغن آن میزان قند خون را تنظیم می ‌کند و خاصیت ضد سرطان و ضد التهابی دارد و ممکن است از التهاب روده پیشگیری ‌کند.

زیتون برای پیشگیری و درمان آسم و آرتروز نیز می ‌تواند مفید باشد.

استان قزوین با تولید۲۰ هزار تن زیتون در سال، پس از استان زنجان، دومین قطب تولید زیتون در کشور است.

کد مطلب 1419475

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