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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

پیام سپاسگزاری فرمانده سپاه به محضر رهبر معظم انقلاب

پیام سپاسگزاری فرمانده سپاه به محضر رهبر معظم انقلاب

در پی دیدار اخیر 57 تن از جانبازان قطع نخاع گردنی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در متنی سرگشاده از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قدردانی و تاکید کرد خاطره این دیدار شورانگیز و فرحبخش همواره ماندگار و تداوم بخش راه شهدا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این متن آمده است :  محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان و فرماندهی معظم کل قوا ، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ، با اهدای سلام خالصانه؛ خدای بزرگ را شاکریم که در عصر غیبت کبرای حضرت بقیة الله الاعظم (عج) از نعمت عظمای نیابت امام معصوم (ع) و ولایت فقیه در ساحت فقیهی عادل، مجاهدی حکیم و رهبری بصیر، هوشمند و جامع شرایط علمی و عملی چون امام راحل عظیم الشأن (ره) و خلف صالح و شایسته‌اش حضرتعالی ـ که به حق خورشید پرفروغ اسلام ناب محمدی (ص) و هدایت بخش نهضت بیداری اسلامی در تاریخ معاصر به شمار می‌روید ـ بهره‌مندمان ساخت و در عصر جاهلیت مدرن در صراط مستقیم الهی قرارمان داد.

اینک با قلبی آکنده از عشق جاودانه، به نمایندگی از رزمندگان و حماسه سازان دفاع مقدس ـ بویژه جانبازان عزیز و سرافراز قطع نخاع گردنی ـ که در فضایی سرشار از نشاط معنوی و شوق آسمانی، آرزوی دیرین خود را محقق یافتند و به فیض حضور در محضر شریفتان نایل آمدند و از الطاف کریمانه آن رهبر فرزانه بهره‌مند شدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.
 
بی‌تردید خاطره این دیدار شورانگیز و فرحبخش که خون تازه‌ای در رگ‌های ما و یکایک ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس جاری ساخت، همواره ماندگار و طریق تداوم راه امام (ره) و شهدا و دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های سترگ نظام را به عطر حماسه، ایثار و استقامت معطّر ساخته و ایمان، جهاد و شهادت را فریاد خواهد زد.
 
با اشتیاق فراوان برای دیدارهای مجدد، سلامتی و دوام عمر پربرکت حضرتعالی و استمرار حرکت در سایه‌سار رهبری‌های خردمندانه و حکیمانه‌تان دعای همیشگی و آرزوی دائمی ما از درگاه پروردگار متعال است. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری
کد مطلب 1425886

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