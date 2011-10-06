پیام سپاسگزاری فرمانده سپاه به محضر رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این متن آمده است : محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان و فرماندهی معظم کل قوا ، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ، با اهدای سلام خالصانه؛ خدای بزرگ را شاکریم که در عصر غیبت کبرای حضرت بقیة الله الاعظم (عج) از نعمت عظمای نیابت امام معصوم (ع) و ولایت فقیه در ساحت فقیهی عادل، مجاهدی حکیم و رهبری بصیر، هوشمند و جامع شرایط علمی و عملی چون امام راحل عظیم الشأن (ره) و خلف صالح و شایسته‌اش حضرتعالی ـ که به حق خورشید پرفروغ اسلام ناب محمدی (ص) و هدایت بخش نهضت بیداری اسلامی در تاریخ معاصر به شمار می‌روید ـ بهره‌مندمان ساخت و در عصر جاهلیت مدرن در صراط مستقیم الهی قرارمان داد.

اینک با قلبی آکنده از عشق جاودانه، به نمایندگی از رزمندگان و حماسه سازان دفاع مقدس ـ بویژه جانبازان عزیز و سرافراز قطع نخاع گردنی ـ که در فضایی سرشار از نشاط معنوی و شوق آسمانی، آرزوی دیرین خود را محقق یافتند و به فیض حضور در محضر شریفتان نایل آمدند و از الطاف کریمانه آن رهبر فرزانه بهره‌مند شدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.



بی‌تردید خاطره این دیدار شورانگیز و فرحبخش که خون تازه‌ای در رگ‌های ما و یکایک ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس جاری ساخت، همواره ماندگار و طریق تداوم راه امام (ره) و شهدا و دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های سترگ نظام را به عطر حماسه، ایثار و استقامت معطّر ساخته و ایمان، جهاد و شهادت را فریاد خواهد زد.



با اشتیاق فراوان برای دیدارهای مجدد، سلامتی و دوام عمر پربرکت حضرتعالی و استمرار حرکت در سایه‌سار رهبری‌های خردمندانه و حکیمانه‌تان دعای همیشگی و آرزوی دائمی ما از درگاه پروردگار متعال است. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری