محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت بازار تخم‌مرغ در کشور گفت: کشور تحت تاثیر بیماری فوق حاد پرندگان در ماههای پایانی سال 89، بخش قابل توجهی از گله‌های مرغ تخم‌گذار را از دست داد و بر این اساس، بخشی از توان تولیدی تخم‌مرغ کشور از چرخه تولید خارج شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تحت تاثیر این رخداد و کاهش میزان تولید تخم‌‎مرغ در کشور، روند افزایش قیمت مشاهده شد و بر این اساس ضرورت تنظیم بازار این کالا بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت، این درحالی است که شیوه‌های تنظیم بازار این کالا کار را به جایی رساند که دولت تصمیم گرفت تعرفه واردات تخم‌مرغ را حذف کند و در امر واردات تسهیل داشته باشد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، برخورد قانونی با متخلفان و عوامل سودجو و استفاده از توان تشکل‌های تولیدی نیز در دستور کار قرار گرفت.

به گفته نکویی‌مهر، در این میان امید است با به ثمر رسیدن اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش عرضه تخم‌مرغ در هفته‌های آتی و نیز ارتقا سطح تولید محصول داخلی، ثبات در بازار را در این زمینه شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: در این میان به منظور کاهش قیمت و حمایت از مصرف‌کنندگان و بر اساس سیاستهای اتخاذی تنظیم بازار تخم‌مرغ، مقرر شده عرضه روزانه تخم‌مرغ به 50 تا 60 هزار تن در میادین میوه و تره‌بار برسد که بر این اساس، نرخ هر شانه در میادین، 5100 تومان تعیین شد.

نکویی‌مهر با اشاره به توزیع گسترده تخم‌مرغ در سراسر کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری 23500 ریال و برای مصرف‌کننده 27500 ریال تعیین شده است و در صورت عرضه بالاتر از این نرخ‌ها، با متخلفان برخورد خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به هزینه بسته‌بندی تخم‌مرغ‌های مارکدار، فروش هر نوع تخم‌مرغ در این احجام بالاتر از قیمت هر کیلوگرم 30000 ریال و شانه‌ای 60000 ریال تخلف است و برابر دستورالعمل‌های موجود، که به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده است، با متخلفان برخورد می‌شود.