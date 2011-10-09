نمایشگاه"با نوای کاروان" در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان هنرمندان بسیجی جشنواره فرهنگی هنری "با نوای کاروان" نیز متشکل از هنرمندان بسیجی رسانه ملی، یادگاران دوران دفاع مقدس و تعدادی خدام حرم مطهر امام رضا(ع) عصر شنبه وارد این استان شدند که به مدت سه روز در بیرجند برگزار می شود.

این کاروان با هدف ترویج و تبیین دفاع مقدس، استقامت رزمندگان اسلام، انسجام بخشی به وحدت ملی، ارتقای ولایت پذیری مردم، انتقال پیام خون شهدا و یادآوری استقامت، صبر و از خودگذشتگی رزمندان دوران دفاع مقدس حرکت خود را از خرمشهر آغاز کرده است.

نمایشگاه "با نوای کاروان" در قالب 70 غرفه از آثار مختلف شامل عکس، ابزار آلات جنگی، اقدامات نهادها و ادارات در دفاع مقدس، خدمات آموزشی، خدمات رسانی به روستاها و مناطق محروم، بازسازی قنوات، ایجاد قنوات جدید، مشکلات بخش آب و آبرسانی و کانال کشی و... است.

همچنین پرچم مقدس بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهدا(ع) و امام رضا (ع) جهت زیارت در نمایشگاه فرهنگی هنری با نوای کاروان به دید عموم گذاشته شده است.