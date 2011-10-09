راهیابی 9 نمایش به جشنواره تئاتر گلستان

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 6 پنجره از گنبد کاووس، بک و بوی بهار(بندرگز)، هنگامه ای که آسمان شکافت(کردکوی)، آبراداتوس(گرگان)، نقشه خوانان(گرگان)، نه هنوز(گرگان)، شاه لیر(علی آباد کتول)، پلک بزن(رامیان) و مبارک باشد این طیاره از گرگان، 9 نمایش راه یافته به بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان با هم به رقابت می پردازند.

وی اظهار داشت: گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در سال جهاد اقتصادی با توجه به سیاستهای مرکز هنرهای نمایشی برای تقویت و حمایت از گروه های نمایشی و به منظور نیل به تولید آثار نمایشی ارزشمند درسطح استان، آثار برگزیده را برای شرکت در جشنواره استانی 1390 با اولویت آثاری که به اجراهای عمومی رسیده باشند انتخاب می کند.

امامی اولویت های تولیدی را بر اساس مصوبه شورای عالی تئاتر کشور، بازشناسی و بازتولید میراث فرهنگی و آداب و سنن ایرانی و منطقه ای، توجه به میراث گرانقدر دینی و ملی و مبانی فرهنگ ایرانی اسلامی، پرداختن به موضوعات معاصر اجتماعی به وی‍ژه در راستای تحکیم خانواده- تولید آثار نمایشی مبتنی بر ویژگیهای فرهنگی، اقلیمی و بومی استان، تجربه های نوین در عرصه نمایش ( واجد ارزشهای هنری) و متکی بر معیارهای فرهنگی و هنری جامعه ایران، انعکاس ارزشهای متعالی در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تقویت روحیه خود باوری، عزت و افتخار، نشاط فردی و اجتماعی اعلام کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود:‌ بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان با حضور 9 گروه نمایشی از 23 تا 26 مهرماه 1390 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.