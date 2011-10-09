به گزارش خبرگزاری مهر، طی چند دهه اخیر شاهد تأثیرگذاری مؤلفه دین و معنویت در برخی صحنههای روابط بینالملل بودهایم.
باز خیزش جنبشهای دینی و معنوی در برخی مناطق جهان از یک سو و نیز نیاز بیشتر به برقراری صلح و عدالت، از سوی دیگر اهمیت این موضوع را افزایش داده است به طوری که امروزه بهرهگیری از عنصر دین و معنویت در درک تحولات سیاسی و بینالمللی به ویژه در مناطقی که ساکنان آن متدین به ادیان ابراهیمی میباشند، با واقعیتها سازگاری بیشتر دارد.
به عبارتی، میتوان گفت که یکی از مشخصههای عصر حاضر در برخی موضوعات و مشکلات جهانی، گرایش به دین و معنویت و نیز آموزههای مذهبی برای یافتن راهی برای برون رفت از مشکلات عظیمی است که امروزه بشریت با آنها دست به گریبان است.
این کتاب نتیجه میگیرد که روابط بین دین و دانش روابط بینالملل و نیز موقعیت دین در عرصههای عملی روابط بینالملل، علاوه بر اهمیت علمی و نظری، از گونهای حساسیت ژئوپولیتیک به ویژه برای ایران و کشورهای اسلامی منطقه نیز برخوردار است.
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