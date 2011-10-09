سراسر ایران مشهدالرضا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سراسر ایران مشهد الرضا (ع) است و هر کس در دل ارادتی به آستان دوست دارد، از گوشه و کنار این سرزمین دست طلب به سوی بارگاه حضرت رضا (ع) دراز می کند و اشک ارادت را مهمان چشمانش می کند.



اگر چه در آستانه میلاد خورشید خراسان، مشهد الرضا (ع) میزبان میلیون ها زائر دلباخته و عاشق است اما میلیون ها میلیون دلداده دیگر در گوشه گوشه ایران و حتی جهان، از راه دور دل ها را به پنجره های فولاد حرمش گره زده و جام قلب ها را از ارادت و معرفت به آستان حضرتش لبریز کرده اند.



اشک های توسل است که جاری می شود و ذکر "یا رضا رضا"ست که بر روی لب ها متولد و در فضا جان می گیرد.

در این میان یکی از نقاطی که بیش از هر جای دیگری این روزها حال و هوای مشهد به خود گرفته است، قم و بارگاه حضرت معصومه(س) است.



بسیاری از مشتاقان امام هشتم این ایام به دلیل دوری راه و شاید بضاعت اندک،‌ راهی دیار قم می شوند و چون پروانگان گرد ضریح خواهر علی بن موسی (ع) می گردند و این گونه ارادت خود را به پیشگاه اهل بیت (ع) ابراز می دارند.



برادر، خود بارها در باب شرافت خواهر سخن گفت و زیارت با معرفتش را مستحق بهشت و هم سنگ زیارت خود دانست و این چنین است که بارگاه دخت موسی بن جعفر (ع) در سالروز ولادت علی بن موسی الرضا (ع) می شود مامن عاشقان و دل شکستگانی که جزء این خاندان با کرامت تکیه گاه دیگری ندارند.

نیازها بی شمارست و شانه ها سنگین از معصیت و گناه، اما امید استجابت دعا و پذیرش توبه در پیشگاه خدا بیشتر از آنها، چرا که بره آهوها ضامنی همچون رضا(ع) را برای ضمانت و پادرمیانی آورده اند.



می گویند هیچ دل شکسته ای نیست که به لطف کرمش پیوند نخورد و هیچ بیماری نیست که از عنایش توان رفته را باز بیابد و این دوستداران به امیدها آمده اند تا از این خان نعمت بهره ای بگیرند.



حضرت رضا (ع)! بغض گلو و قصور کلمات نمی‌تواند اقیانوس ارادت شیفتگان را به ساحل ابراز برساند اما تو خود ناخدای کشتی شناور در اقیانوس ارادتمندانی و می‌دانی تمام عشق و ارادت قلبی ما را.



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الهام رحیمی

