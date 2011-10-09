142 پرونده اشتغال در گرگان ارزیابی کارشناسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن توشنی صبح یکشنبه در ستاد اشتغال شهرستان از زحمات دستگاههای اجرایی در ایجاد اشتغالزایی تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به مرکزیت شهرستان گرگان در استان، لذا انتظارات مردم و مسئولان نسبت به آن بیشتر بوده و همین امر تلاش مضاعف تمامی مدیران را در دستگاههای اجرائی برای تحقق سهم اشتغال می طلبد.

توشنی در ادامه از دستگاه های اجرایی خواست ضمن رعایت سقف اعتبارات در نظر گرفته شده مشاغل خانگی، در مدت زمان باقیمانده نسبت به اختصاص آن به واجدان شرایط اقدام کنند.

عباسی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان گفت: عملکرد دستگاههای اجرائی در شش ماهه اول سالجاری بیانگر فعالیت و کوشش آنان بوده و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.

شهرستان گرگان بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.