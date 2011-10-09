نرم افزار چند رسانه ای شهید "چیت سازیان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نرم افزار چند رسانه ای مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با سردار شهید "علی چیت سازیان" است که شامل 100 دقیقه فیلم، 213 قطعه عکس و 420 دقیقه صوت تهیه شده است.

از بخشهای دیگر این نرم افزار می توان به زندگینامه، وصیتنامه و خاطرات شهید چیت سازیان اشاره کرد که همه این بخش ها قابلیت استخراج اطلاعات را دارند.

این نرم افزار هفتاد و یکمین نرم افزار چند رسانه ای است که به همت معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در قالب DVD تهیه شده است.

سردار شهید علی چیت سازیان فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر32 انصارالحسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1341 در خانواده ای مذهبی در همدان دیده به جهان گشود.

شهید چیت سازیان با فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی از طریق هنرستان وارد بسیج شد و در پادگان آموزشی قدس همدان آموزشهای نظامی را گذراند.

هوش و ذکاوت او در کسب فنون نظامی به قدری بود که در مدت کوتاهی به عنوان فرمانده نیروهای آموزشی انتخاب و بعد از آن او فرمانده مرکز آموزش نظامی شد.

وی با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز دشمن بعثی به خاک مقدس جمهوری اسلامی با تشکیل و قبول فرماندهی گردان انصار الحسین (ع) و به عهده گرفتن مسئولیت آموزش جنگهای کوهستانی در این گردان به منطقه عملیاتی رفت.

درعملیات مسلم بن عقیل با اینکه بیش از17 سال سن نداشت 140 نفر از نیروهای بعثی را که به اسارت رزمندگان اسلام در آمده بودند از داخل خاک عراق به پشت جبهه انتقال داد و شهامت و شجاعت خود را به اثبات رساند.

علی چیت سازان با تشکیل لشکر انصار الحسین (ع) به عنوان فرمانده اطلاعات و عملیات این یگان برگزیده شد و در بیشترعملیاتی که از سوی رزمندگان اسلام برای مقابله با متجاوزان صورت می گرفت، شرکت کرد.

از جمله عملیات والفجر2، والفجر 5 و والفجر 8، اوچند بار در این عملیات مجروح شد اما هر بار با جدیتی بیشتر و عزمی راسخ تر به جبهه برمی گشت.

چیت سازیان درعملیات کربلای 4 و5 نیز به عنوان فرمانده محور عملیاتی لشکر انصارالحسین (ع) به مبارزه با دشمنان خدا پرداخت و رشادتهایی را از خود به یادگار گذاشت.

هنوز جای جای خاک شلمچه حماسه ها و رشادتهای او را در دل خویش به یادگار دارد، حماسه هایی که تا همیشه تاریخ فراموش نخواهد شد.

سرانجام این سرباز فداکار اسلام در چهارم آذر 1366 در حین انجام یک ماموریت گشت شناسایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.