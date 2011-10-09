فیلم داستانی دفینه در انگلستان به روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم داستانی دفینه به کارگردانی و نویسندگی احمد حیاتی و تهیه شده در دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان با آثار کوتاه داستانی از سراسر دنیا به رقابت خواهد پرداخت.

موضوع فیلم داستانی دفینه در خصوص کودکی در جنوب ایران است که با بازی کودکانه خود سعی در توقف حمله هوایی به شهر خود را دارد. مهدی طرفی تصویربرداری این فیلم را به عهده دارد و احمد حیاتی آن را تدوین کرده است.



فیلم دفینه تاکنون توانسته جوایز متعددی در داخل کشور را کسب کند که آخرین آن کسب لوح تقدیر از جشنواره ملی میراث نگاه بوده است.



آثار برتر این جشنواره به صورت مستقیم به جشنواره کن فرانسه راه پیدا خواهند کرد.