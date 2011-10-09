مس کرمان جنگنده ظاهر شد و برد/ روز سپاهان نبود

به گزارش خبرنگار مهر، "لوکا بوناچیچ" پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل مس کرمان با بیان این مطلب افزود: مس کرمان در این بازی جنگنده‌تر بازی کرد و حقش بود که با پیروزی زمین را ترک کند. ما با اشتباه فردی که داشتیم به تیم مس این فرصت را دادیم که به راحتی به گل برسد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنان تیم سپاهان افزود: تیم ما در مصاف با مس کرمان در جناحین زمین ضعیف ظاهر شد تا تیم مقابل به خوبی از موقعیت‌های خود برای رسیدن به گل استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پاسخ به این پرسش که غیبت بازیکنانی چون سیدجلال حسینی و محسن بنگر چه تاثیری بر شکست تیم سپاهان مقابل مس کرمان داشته است، گفت: غیبت این بازیکنان هیچ تاثیری بر شکست ما نداشته است، چرا که هفته گذشته با همین بازیکنانی که امروز بازی کردند، چهار گل به تیم سایپا زدیم.

بوناچیچ با تاکید بر اینکه "امروز، روز سپاهان نبود"، در پاسخ به این پرسش که "احتمال دارد بعد از این شکست سنگین جایگاه خود را در تیم سپاهان از دست بدهید؟"، گفت: من چه جوابی می توانم به این پرسش بدهم؟!

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیداری معوقه از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد با سه گل مقابل مس کرمان تن به شکست داد.