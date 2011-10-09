جزئیات سفر رئیس جمهور به لرستان/ سه پروژه مهم آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری ایران اسلامی فردا - دوشنبه - با سفر به استان لرستان سه پروژه مهم و زیربنایی این استان را به طور رسمی آغاز خواهد کرد.

مطابق اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار مهر عملیات اجرایی هر سه پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک، راه آهن دورود - بروجرد - غرب کشور و همچنین آزاد راه خرم آباد - اراک در محل تلاقی این پروژه ها در مرز دو شهرستان دورود و بروجرد به طور همزمان با حضور رئیس جمهوری آغاز خواهد شد.

سفر رئیس جمهوری به استان لرستان فردا صبح آغاز شده و دکتر احمدی نژاد تنها یک برنامه در این سفر خواهد داشت و در جریان این برنامه عملیات اجرایی هر سه پروژه یاد شده آغاز خواهد شد.

بنابر این گزارش رئیس جمهوری را علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در جریان این برنامه همراهی خواهد کرد. مراسم آغاز عملیات اجرایی سه پروژه یاد شده با حضور همه اعضای شورای اداری استان لرستان برگزار خواهد شد.

استاندار لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفر رئیس جمهوری به استان لرستان نقطه عطفی در تاریخ زیرساختهای لرستان و رشد و تعالی این استان خواهد بود.

حبیب الله دهمرده با اشاره اینکه در جریان این سفر آغاز عملیات اجرایی سه پروژه در دستور کار قرار گرفته است، بیان داشت: راه آهن دورود - بروجرد - غرب، راه آهن دورود - خرم آباد - جنوب و آزاد راه خرم آباد - اراک فردا به صورت رسمی آغاز خواهند شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پروژه های ریلی و آزاد راهی که فردا با حضور رئیس جمهوری آغاز می شود در بحث توسعه لرستان نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

حمید خورشیدوند ادامه داد: این پروژه در راستای اتصال ایمن و مطمئن لرستان به دیگر استانهای کشور و همچنین توسعه اشتغال در این استان موثر خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این پروژه ها بخش زیادی از مشکلات استان در حوزه حمل و نقل را مرتفع خواهد کرد، یادآور شد: همچنین توسعه زیرساختهای استان اهمیت بسزایی در جذب سرمایه گذاران به استان خواهد داشت.