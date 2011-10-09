تشدید دامنه درگیریهای خونین در مصر / 32 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه و پرس تی وی، در ادامه درگیری های مسیحیان مصر با نیروهای امنیتی این کشور دو نفر کشته و 30 نفر مجروح شدند.

بر این اساس زد و خوردها در حوالی پل ششم اکتبر قاهره و میدان عبدالمنعم ریاض همچنان ادامه دارد و خودروهای امدادی برای کمک رساندن به مجروحان در حال تردد در این مناطق هستند.

تصاویر پخش شده از شبکه های تلویزیونی حاکی از تعقیب معترضان مسیحی توسط خودروهای زرهی ارتش مصر و حمله معترضان با بمبهای دستی آتش زا به این خودروها است.

نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان مسلح استفاده می کنند. گزارشها حاکی است نیروهای امنیتی اقدام به ایجاد حلقه امنیتی در اطراف ساختمان رادیو تلویزیون دولتی مصر کرده اند.

علت تظاهرات قبطی ها، اعتراض آنها به جلوگیری از فعالیت کلیسایی در استان اسوان مصر اعلام شده است، این کلیسا پیشتر نیز در پی تظاهرات مسلمانان در اعتراض به تبدیل بدون مجوز یک باشگاه به کلیسا تعطیل شده بود.



العربیه نیز در خبری فوری از برگزاری تظاهرات در اسکندریه و المنیا خبر داد که تظاهرات کنندگان خواستار برکنار استاندار اسوان شده اند.



این منبع نظامی نیز از احتمال افزایش آمار کشته ها و مجروحان خبر داده است.