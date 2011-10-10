قهرمانان رقابتهای تیراندازی پروازی ایران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی کشور از 12 مهرماه در سایت پروازی آزادی تهران آغاز شده بود یکشنبه شب با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد. نتایج پایانی این مسابقات به این شرح است :

مردان:

* تراپ: 1- بابک یگانه با 138 امتیاز از تهران، 2- امیر ابری لواسانی با 137 امتیاز از تهران، 3- مسلم میر محمدی با 114 امتیاز از کرمان

رده بندی تیم تراپ: 1- تهران با 341 امتیاز، کرمان با 312 امتیاز، 3- اصفهان با 295 امتیاز

* تراپ دوبل: 1- مسعود عزیزیان با 191 امتیاز از تهران، 2- سعید صدری با 187 امتیاز آذربایجان غربی، 3- ادریس شاه محمدی با 184 امتیاز از تهران

رده بندی تیمی تراپ دوبل: 1- تهران با 413 امتیاز، 2- کرمان با 344 امتیاز، 3- مازندران با 337 امتیاز

* اسکیت: 1- مهران امینی با 141 امتیاز از تهران، 2- علی دوستی با 138 امتیاز از مازندران، 3- البرز اینانلو با 130 امتیاز از تهران

رده بندی تیمی اسکیت: 1- مازندران با 303 امتیاز، 2- اصفهان با 258 امتیاز، 3- کرمان با 192 امتیاز

بانوان :

* تراپ: 1- نرگس رنجبر با 90 امتیاز از تهران، 2- فاطمه امیر بهزادی با 89 امتیاز از کرمان، 3- معصومه عامری با 85 امتیاز از تهران

رده بندی تیمی تراپ: 1- تهران با 197 امتیاز، 2- مازندران با 174 امتیاز، 3- کرمان با 122 امتیاز

در جریان برگزاری رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی کشور دو رکورد ملی توسط نرگس رنجبر از تیم تهران در رده سنی بزرگسالان و تیم تراپ بانوان استان تهران شکسته شد.