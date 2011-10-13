ساختار شهرداری پارس آباد بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر تیمورپور بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که در راستای احقاق حقوق شهروندان عزل شهردار در یک پروسه اداری و قضایی در کمترین زمان ممکن رخ داد، به همان سرعت نیز در بازسازی ساختار شهرداری تصمیمات لازم اتخاذ و به اجرا گذارده شده است.

وی با اشاره به شائبه تخلفات مالی و اداری شهردار این شهرستان عنوان کرد: کار حسابرسی شهرداری که در چند سال گذشته مسکوت مانده بود، هم اکنون شروع شده و تفریغ بودجه نیز که در موقع لازم صورت نمی گرفت به موقع در روند کار این شورا قرار گرفته و انجام خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: اعضا شورای شهر مصمم هستند که مکانیزم نظارت بر فعالیتهای شهرداری و امورات شهری را بازبینی کرده و به فراخور امکانات موجود از طرحهای کاربردی در این زمینه بهره جویند.

وی با تاکید بر ضرورت سامان دهی امورات شهری و شهرداری این شهر افزود: این بازنگری تمام حوزه های مختلف مدیریت شهری را که در قانون تحت عنوان مدیریت جامع شهری یاد شده و ناظر به همه حوزه های شهری نظیر بهداشت، درمان، آب، برق، گاز، تلفن، ترافیک، حمل و نقل، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است، شامل خواهد شد.

شورای شهر پارس آباد از مردم عذرخواهی کرد

تیمورپور با بیان عذرخواهی رسمی اعضا شورای پارس آباد از شهروندان این شهرستان به دلیل بروز تخلفات مالی و اداری یادآور شد: در این خصوص شهروندان حق هرگونه سوال از تخلفات مالی شهرداری را دارند و ما نیز متعهد می شویم که در اندک زمان ممکن همه اتفاقات شهرداری اعم از کنترل، نظارت، عزل و نصب، مصوبات و روند اداری این مجموعه به سود شهر و شهروندان رقم بخورد.

وی با بیان اینکه مردم نباید اعتماد خود را به مجموعه شورا و شهرداری این شهرستان از دست بدهند، ابراز داشت: باید از بیان هرگونه اظهارات نگران کننده و ایجاد فضای یاس و ناامیدی پرهیز شود تا شورا بتواند در کمال آرامش نابسامانیهای شهرداری را مرتفع کند.

رئیس شورای این شهرستان ساماندهی پروژه های عقب افتاده شهرداری را نیازمند اراده قوی و حمایت دولتی دانست و خواستار حمایت مسئولان استانی، محلی و شهروندان این شهرستان در راستای رفع عقب ماندگیها و ساماندهی دومین شهر بزرگ استان و قطب کشاورزی ایران شد.

