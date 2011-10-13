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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

100 هزار خانوار مددجو سالانه توانمند می‌شوند

100 هزار خانوار مددجو سالانه توانمند می‌شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون حمایتی و سلامت کمیته امداد کشور گفت: سالانه 100 هزار خانوار از چتر حمایتی کمیته امداد خارج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد ذوالفقاری در ایلام اظهار داشت: دانش‌آموختگی و رفع مشکلات موردی از جمله ازدواج و اشتغال سبب خروج مددجو از چتر حمایتی کمیته امداد می‌شود.

وی افزود: براساس برنامه پنجم توسعه سالانه 10 درصد از مددجویان باید توانمند شوند و زمینه خروج آنها از چتر حمایتی کمیته امداد فراهم آید.
 
وی گفت: اتصال به بیمه‌های دیگر و اهدای جهیزیه به افراد واجد شرایط از دیگر عوامل خروج از چتر حمایتی کمیته امداد است و سالانه 60 هزار مورد جهیزیه به افراد واجد شرایط اهدا می‌شود.
 
معاون حمایتی و سلامت کمیته امداد افزود: فرزندان ذکور بالای 18 سال و افراد دانش‌آموخته نیز جمع دیگری از افراد خارج شده از چتر حمایتی کمیته امداد را تشکیل می‌دهند.
 
وی ادامه داد: اعداد و ارقام مددجویان توانمند شده و خارج شده از چتر حمایتی کمیته امداد در استان‌های کشور متفاوت است.
 
ذوالفقاری افزود: در مجموع اشتغال، ازدواج، فرزند ذکور بالای 18 سال،‌ دانش‌آموخته، افراد فوت شده و افرادی که به طور موردی مشکلاتشان رفع شده از جمله مددجویانی هستند که از چتر حمایتی کمیته امداد خارج می‌شوند.

 
کد مطلب 1431818

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