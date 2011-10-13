105 آمارگیر کار سرشماری شهرستان جوانرود را انجام می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار جوانرود عصر چهارشنبه در نشست با بهورزان این شهرستان گفت: بی شک نقش بهورزان در موفقیت طرح ملی سرشماری سال 1390 بسیار مهم و تاثیر گذار است.

امیرمرادی گفت: دولت با در اختیار داشتن این اطلاعات صحیح می تواند برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف را تشخیص و بر اساس نیازهای واقعی کشور و برای رسیدن به رشد و توسعه برنامه ریزی کند.

وی تصریح کرد: طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهر جوانرود و 135 شهرستان از دوم تا 22 آبان ماه امسال برگزار می شود.

معاون فرمانداری جوانرود تاکید کرد: 105 نفر مامور، آمارگیر، اعضای ستاد اجرایی و راننده کار سرشماری نفوس ومسکن را در شهرستان جوانرود انجام می دهند.

مرادی در پایان گفت: از مردم فهیم جوانرود می خواهیم با ارائه اطلاعات و آمار درست خانوار خود ، ماموران این طرح سرشماری را یاری کنند.

