  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

مرادی:

105 آمارگیر کار سرشماری شهرستان جوانرود را انجام می دهند

105 آمارگیر کار سرشماری شهرستان جوانرود را انجام می دهند

جوانرود - ‌خبرگزاری مهر: معاون فرمانداری شهرستان جوانرود گفت: 105 نفر مامور، آمارگیر، اعضای ستاد اجرایی و راننده کار سرشماری نفوس ومسکن را در شهرستان جوانرود انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار جوانرود عصر چهارشنبه در نشست با بهورزان این شهرستان گفت: بی شک نقش بهورزان در موفقیت طرح ملی سرشماری سال 1390 بسیار مهم و تاثیر گذار است.

امیرمرادی گفت: دولت با در اختیار داشتن این اطلاعات صحیح می تواند برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف را تشخیص و بر اساس نیازهای واقعی کشور و برای رسیدن به رشد و توسعه برنامه ریزی کند.

وی تصریح کرد: طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهر جوانرود و  135 شهرستان از دوم تا 22 آبان ماه امسال برگزار می شود.

معاون فرمانداری جوانرود تاکید کرد: 105 نفر مامور، آمارگیر، اعضای ستاد اجرایی و راننده کار سرشماری نفوس ومسکن را در شهرستان جوانرود انجام می دهند.

مرادی در پایان گفت: از مردم فهیم جوانرود می خواهیم با ارائه اطلاعات و آمار درست خانوار خود ، ماموران این طرح سرشماری را یاری کنند.
 

کد مطلب 1431941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها