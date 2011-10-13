به گزارش خبرنگار مهر، علی عیوضی ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان خدابنده افزود: در راستای افزایش تنوع کشت و کاهش ریسک تولید محصولات کشاورزی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت‌های این شهرستان طی سال زراعی جاری، این اداره با خرید انواع بذور گواهی شده و مرغوب علوفه‌ای، اقدام به کشت محصولات علوفه‌ای در اراضی خدابنده کرده است.

وی تصریح کرد: یکی از ارقام کشت شده، ماشک پانونیکا می‌باشد که یارانه تخصصی اختصاص یافته به این امر، 20 میلیون ریال است. همچنین در راستای تولید و تنوع علوفه مناسب و با در نظر گرفتن امکان کشت این رقم در فصل پاییز، اقدام به تهیه و توزیع این بذر در سال زراعی جدید نیز شده است.

عیوضی در ادامه با اشاره به مزایای این محصولات، ابراز کرد: ایجاد تنوع در تناوب محصولات زراعی، آشنایی کشاورزان با ارقام جدید و باکیفیت‌تر محصولات علوفه‌ای با هزینه‌های تولید پایین‌تر، امکان کشت در فصل پاییز و کشت‌های مخلوط، نیاز آبی بسیار پایین و نیز داشتن قیمت خرید بذری بسیار مناسب، از مزایای این محصولات اس.

مدیر جهادکشاورزی خدابنده در ادامه از برداشت 10 هزار تن محصول گوجه‌فرنگی از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت محصول گوجه‌فرنگی این شهرستان 280 هکتار و تعداد بهره‌بردار 220 نفر است.

عیوضی، ادامه داد: با توجه به متوسط عملکرد 35 تن در هکتار این محصول، پیش‌بینی می‌شود نزدیک به 10 هزار تن محصول از مزارع خدابنده برداشت شود. همچنین عمده تولیدات این محصول به کارخانه‌های رب‌سازی استان‌های همجوار مثل قزوین و همدان ارسال و بخشی هم به بازار زنجان برای مصرف تازه‌خوری بارگیری می‌شود.

وی، یکی از برنامه‌های این مدیریت در خصوص حمایت از تولید محصول سبزی و صیفی‌ را جذب سرمایه‌گذار در احداث تأسیسات انبار و سردخانه جهت نگهداری محصولات و عرضه آن در خارج از فصل تولید عنوان کرد.

عیوضی یکی دیگر از مسائل و مشکلات اساسی تولید محصولات سبزی و صیفی را بحث بیمه این محصولات دانست و به کشاورزان منطقه، خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم سردسیری و وقوع حوادث غیرمترقبه و نواسانان دمایی در منطقه، لزوم توجه و اقدام به موقع برای بیمه کردن مزارع خود در بازه زمانی مدنظر کارگزاران بیمه محصولات از ریسک تولید این محصولات بکاهند.

عیوضیی افزود: با توجه به متوسط قیمت خرید هر کیلو محصول گوجه‌فرنگی به مبلغ 2 هزار ریال، ارزش تقریبی محصول فوق در این شهرستان بالغ بر 20 میلیارد ریال است.