رفع محرومیت از چهره روستاها هدف والای بسیج سازندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورخدا ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بسیج سازندگی توانسته با مشارکت در پروژه های عمرانی و فرهنگی استان در مناطق محروم روستایی ضمن پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان گامهای بزرگی در راستای زدودن غبار محرومیت از چهره این مناطق بردارد.

وی با اشاره به رشد 20 درصدی استقبال جوانان و نوجوانان از طرح هجرت بسیج سازندگی بیان داشت: در تابستان امسال 43 گروه دانشجویی استان با انجام 30 هزار نفر روز کار خدمات آموزشی، بهداشتی، مشاوره ای، عمرانی گسترده ای در روستاهای محرومی چون دامنه، شولک، کرک، بصری، لهکه و منطقه خنداب ارائه کردند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: در حوزه دانش آموزی نیز با انجام 52 هزار نفر روز کار مرمت 143 مدرسه، تعمیر میز و صندلی، دیوار نویسی مدارس و ارائه آموزشهای بهداشتی با حضور دانش اموزان و استادکاران عمرانی، فرهنگی و بهداشتی در روستاهای محروم صورت گرفت.

سردار قاسمی میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در طرح های بسیج سازندگی را 15 سال عنوان کرد و افزود: علاوه بر اجرای پروژه های عمرانی اجرای برنامه های فرهنگی اعم از شبی با قرآن و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران از دیگر برنامه های گروه های دانش آموزی و دانشجویی شرکت کننده در بسیج سازندگی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به پیش بینی انجام 90 هزار نفر روز فعالیت در راستای همکاری بسیج سازندگی با جهاد کشاورزی استان مرکزی تا پایان سال جاری بیان داشت: 43 هزار و 400 نفر روز از این تعهدات تاکنون انجام شده است.