مانور کاهش اثرات بلایای طبیعی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور کاهش اثرات بلایای طبیعی در میدان امام خمینی (ره) و به همت مدیریت بحران شهرداری کرج با حضور استاندار البرز، شهردار کرج و نیروهای امداد هلال احمر ظهر پنج شنبه برگزار شد.

شهردار کرج در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر امکانات و تجهیزات مقابله با بحران های احتمالی در کرج کامل و جامع نیست به طوریکه برای پاسخگویی با بحران جدی در شهر دچار ضعف هستیم.

سید علی افزود: این درحالی است که شهرداری هر سال به مجموعه ماشین آلات و تجهیزات امدادی سازمان اضافه می کند.

این مسئول سطح برگزاری مانور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شهرداری به دلیل داشتن ماهیت امدادی همچنین حفظ آمادگی بدنه امداد گر شهرداری از جمله نیروهای مقابله با بحران، نیروهای سازمان آتش نشانی، نیروهای سازمان موتوری خدمات شهر و دیگر نیروهای امدادی شهر هر سه ماه یکبار اقدام به برگزاری مانور مقابله با بحران می کند.

آقازاده تصریح کرد: همچنین شهرداری به منظور آگاهی از آمادگی نیروهای امدادی این سازمان به صورت سرزده و بدون اطلاع و هماهنگی قبلی اقدام به برگزاری مانور کاهش بلایای طبیعی می کند تا از این طریق میزان آمادگی شهرداری در مقابل بحران های احتمالی را بسنجد.

وی اذعان داشت: برگزاری این مانور نقش بسزایی در شناسایی نقاط ضعف و قوت نیروهای امدادی شهر و آشنایی با چگونگی برخورد با حوادث را دارد.

مسئولان برای ارتقای تجهیزات امدادرسانی تلاش کنند

شهردار کرج با بیان اینکه در مواقع ضروری و بحران متولیان امداد و نجات مسئول حفظ جان مردم هستند بر ارتقای امکانات و تجهیزات امدادی در بخش های مختلف به منظور افزایش حداکثری توان مقابله با بحران تاکید کرد و گفت: مسئولان ذیربط باید برای تجهیز امکانات لازم در این خصوص تلاش کنند.

آقازاده تحقق این مهم را در گرو حمایت جدی استانداری و شورای اسلامی شهر دانست و افزود: این حمایت ها باید به گونه ای باشد تا شهر کرج در بسیاری از موارد ازجمله نیروهای امداد رسان و تجهیزات امدادی کمبود نداشته باشد.

وی در خصوص نیروهای امدادی آموزش دیده در شهرداری کرج از اجرای دوره های آموزشی که در سال طی چند نوبت برگزار می شود، خبرداد و عنوان کرد: شهرداری کرج به ویژه در سازمان آتش نشانی به لحاظ داشتن نیروهای امدادی آموزش دیده مشکلی ندارد.

این مسئول اذعان داشت: نیروهای امدادی مجموعه مدیریت شهری کرج دارای مهارت های فنی و امدادی بسیار خوبی نسبت به مجموعه های مشابه کشور هستند.

آقازاده سطح آموزش ها و مهارت های فنی دربخش های امدادی شهرداری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: عمده نقطه ضعف موجود در شهرداری کمبود تجهیزات و ماشین آلات است.

شهردار کرج، کشور ایران را به لحاظ بروز حوادث طبیعی بحران خیز ذکر و بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود از سوی ارگانهای بین المللی جزو 10 کشور اول حادثه خیز بلایای طبیعی دنیا است.

آقازاده تصریح کرد: با توجه به تهدیدات حوادث طبیعی، کشور باید بیش از آمادگی کنونی آماده مقابله با بحران و حوادث طبیعی باشد.

وی نگاه دولت و شهرداری های بزرگ کشور در این خصوص را یادآور شد و گفت: مهار و مقابله با حوادث طبیعی در کشور نیاز به نگاه جدی تر مسئولان دارد.