هشت سالن ورزشی برای معلولان در کرج ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید قباد وزیری روز پنج شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج، خدمت رسانی به جامعه معلولان را تکلیفی الهی دانست و اظهارداشت: جامعه معلولان با معلولیشتهای متعددی همچون جسمی حرکتی،‌ چند معلولیتی،‌ کم توان ذهنی، ‌اختلالات رفتاری و یادگیری،‌ نابینایی و کم بینایی، ‌ناشنوایی و کم شنوایی مواجهند و باید متناسب با نیازهای هر گروه از آنان به این قشر خدمات ارائه داد.

وی افزود: این اداره کل به نوبه خود تمام تلاش های لازم را دراین زمینه آغاز کرده و با همکاری بیش از پیش سایر ارگانها امیدواریم بتوانیم امکانات بیشتری را برای معلولان فراهم کنیم.

وی اذعان داشت: امروز معلولان به واسطه اراده محکم خود توانسته اند به موفقیتهای چشمگیری در عرصه های مختلف علمی ورزشی و فرهنگی دست یابند.



این مسئول اظهار داشت: این امر این نکته مهم را به اثبات می رساند که معلولیت ناتوانی نیست و انسان می تواند با اراده قوی به آرمانهای خود دست یابد.

وزیری در بخشی دیگر از سخنانش بر لزوم مناسب سازی ادارات و معابر تاکید کرد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته اقدامات خوبی در این خصوص در حال انجام است که تا پایان سال نتیجه آن بیشتر مشخص می شود.

در این مراسم همچنین وزیری از ساخت هشت سالن ورزشی ویژه معلولان در شهرستان کرج خبر داد.