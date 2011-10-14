به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در یک گردهمایی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری 35 میلیارد دلاری در صنعت گاز تا 5 سال آینده گفت: با این حجم سرمایه گذاری امکان افزایش 2.5 برابری ظرفیت تولید گاز ایران وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه مطابق با پیش بینی سازمان هواشناسی زمستان سردی را در پیش خواهیم داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمالا در زمستان امسال میزان تولید گاز اضافه نخواهد شد، بنابراین برنامه ریزی گسترده ای برای تامین پایدار و مطمئن گاز زمستانی مشترکان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه سال گذشته قرارداد تمامی فازهای پارس جنوبی با پیمانکاران داخلی منعقد شد، اظهار داشت: با اتمام سریع این فازها سالانه بیش از 100 میلیارد دلار جدید نصیب اقتصاد کشور می شود.

وی با تاکید بر انجام به موقع تعمیرات اساسی و دوره ای پالایشگاههای گاز بیان کرد: هم اکنون آمادگی 100 درصدی در سطح صنعت گاز برای تامین گاز زمستانی مشترکان حاصل شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز همچنین با یادآوری اینکه در صورت جذب منابع مالی امکان افزایش تولید گاز ایران به 1.2 میلیارد متر مکعب در روز وجود دارد، تبیین کرد: با اقدامات انجام شده سال گذشته بدون هیچگونه قطعی، افت فشار گاز و محدودیتی برای گازرسانی به صنایع پشت سر گذاشته شد.

اوجی با اشاره به ضرورت برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، تاکید کرد: در حال حاضر قطر به عنوان رقیب ایران در پارس جنوبی نزدیک به 2.5 برابر بیشتر گاز از این میدان مشترک برداشت می کند.

به گفته این مقام مسئول اگر روزانه از هر فاز پارس جنوبی 25 میلیون متر مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی برداشت شود با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی سالانه 100 میلیارد دلار درآمد عاید کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی یادآور شد: سالجاری نیز با تلاشی مضاعف در راستای تحقق این هدف باید گام برداریم تا بتوانیم هر چه سریعتر فازهای باقیمانده پارس جنوبی را تکمیل و حجم تولید گاز در کشور را افزایش دهیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه هر فاز پارس جنوبی 14 میلیارد دلار درآمدزایی به همراه دارد، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری‌های انجام شده در پارس جنوبی در کوتاه ترین زمان ممکن قابل بازگشت است.