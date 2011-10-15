غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مسدود شد

امیر عباس تقیپور از مدیرعامل شرکت فرهنگ فیلم وابسته به انتشارات علمی و فرهنگی که برای شرکت در شصت و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت در این شهر به سر میبرد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظاهرا با وجود انجام مراحل اداری و گرفتن غرفه رسمی ایران در نمایشگاه فرانکفورت، امسال بعد از 10 دوره حضور متوالی غرفه کشورمان در این نمایشگاه مسدود شده است.
تقیپور گفت: در این دوره از این نمایشگاه، 21 ناشر ایرانی شرکت داشتهاند که البته چند ناشر نیز ناشران ایرانی غیرمقیم در ایران هستند. ناشران ایرانی امسال در سالنهای 3،5،4 و 6 و13 قرار دارند که البته بیشتر آنها، یعنی 13 ناشر در سالن 5هستند.
وی افزود: در سالن شماره 5 تا قبل از افتتاحییه جای ایران خالی بود و بعد از آن جلوی غرفه خالی ایران را دیوار نمایشگاهی کشیدند. با این وجود ناشران ایرانی در این دوره از نمایشگاه با استقبال خوبی از سوی حاضران در نمایشگاه روبرو شدهاند.
نمایی از غرفههای ایرانی در شصت و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت
تقیپور در پایان همچنین از انجام مذاکراتی میان انتشارات علمی و فرهنگی و دیگر ناشران حاضر در این نمایشگاه در راستای تعاملات فرهنگی دو جانبه، گفت: مدیرعامل انتشارات irh ژاپن، رئیس و نایب رئیس مرکز اسلامی برزیل، مدیر انتشارات کاکنوس ترکیه، نمایندگان شرکت توزیع تکستر آلمان، مدیر فروش شرکت تولید کاغذ دلفورت فنلاند، مدیر چاپخانه تامسون هند، نماینده غرفه کشور عراق و مدیر آموزش دانشگاه مالزی از جمله میهمانان انتشارات علمی و فرهنگی در روز اول نمایشگاه بودند که در مذاکراتی خواهان آغاز همکاریهای خود با انتشارات علمی و فرهنگی بودند.
پیش از این محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که قرار بود به نمایندگی از ناشران ایرانی غرفهای در نمایشگاه کتاب فرانکفورت داشته باشد، به مهر گفته بود که به دلایلی با وجود ثبتنام اولیه، ولی پرداخت هزینه غرفه انجام نشده و این غرفه نیز اجرایی نخواهد شد. حال از نمایشگاه خبر میرسد که غرفه رسمی کشور ایران مسدود شده است که پیگیریهای مهر برای روشن شدن اینکه غرفه مسدود شده همان غرفه اتحادیه است و یا غرفه موسسه نمایشگاههای وزارت ارشاد، ادامه دارد.
نظر شما