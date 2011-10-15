به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین ناصر شایق با بیان اینکه سن متوسط ابتلا به سرطان کولون (روده بزرگ) 64 سالگی است، در ادامه کانسر کولون را از شایعترین سرطانهای ایران و جهان برشمرد و افزود: کانسر کولون در بیش از 90 درصد موارد در سنین 50 و بالاتر دیده می شود.

وی ادامه داد: در انواع ژنتیکو نیز در نوع فامیلیال پولیپوزیس شانس ابتلا به کانسر کولون بسیار زیاد است به طوریکه در نوع اخیر در صورت عدم درمان به موقع ابتلا 100 درصد است همچنین سن ابتلا در دو مورد اخیر کمتر است.

عضو کمیته علمی انجمن جراحان عمومی ایران با بیان اینکه سرطان کولون در زمان شروع هیچ علامت بالینی ندارد، گفت: آزمایش مدفوع از نظر خون نا پیدا و کولونوسکوپی طبق برنامه غربالگری تنها راه تشخیص است.

به گفته شایق، تشخیص ودرمان در این مرحله از بیماری با نتیجه حدود 100درصد بهبودی است.

وی با بیان اینکه علائم بالینی در مراحل پیشرفته تر ظاهر می شود، افزود: تغییر در عادات اجابت مزاج (اسهال یا یبوست)، وجود خون در مدفوع، احساس خستگی، رنگ پریدگی، کم خونی با علت نامعلوم، بی اشتهایی، کاهش وزن، دردهای شکمی، احساس عدم تخلیه کامل پس از اجابت مزاج، هوع و استفراغ، باریک شدن مدفوع، دردهای ناحیه مقعد، نفخ شکم و... از علائم و نشانه های سرطان کولون است که با بروز هر یک از این موارد، مراجعه به پزشک معالج ضروری است.

عضو کمیته علمی انجمن جراحان عمومی ادامه داد: علاوه بر وجود سابقه بیماریهای بدخیم کولون در افراد فامیل و یا خود بیمار، مصرف غذاهای چرب حاوی کلسترول، به خصوص چربیهای حیوانی، پرخوری و اضافه وزن، عدم تحرک، مصرف غذاهای که دارای فیبر کمتر هستند (کم تفاله) از عوامل تشید شانس ابتلا به سرطان کولون است.

شایق در ادمه مصرف الکل، استعمال دخانیات سیگار و قرار گرفتن در معرض اشعه و عدم مصرف میوه جات و سبزیجات را از دیگر عوامل تشدید کننده بر شمرد و به افراد بالای 50 سال و نیز افرادی با سابقه فامیلی و یا ژنتیکی بیماریهای بدخیمی توصیه کرد در برنامه غربالگری شرکت کنند.

وی درمان جراحی برداشتن تومور و سپس شیمی درمانی را اصل درمان در کانسر کولون برشمرد و افزود: البته در خصوص کانسر رکتوم رادیوتراپی نیز اضافه می شود.

عضو کمیته علمی انجمن جراحان عمومی ایران یادآور شد: در ششمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران که 11 لغایت 13 آبان 90 در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود، آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه درمان، عود و عوارض درمان سرطانهای شایع ایران، توسط صاحبنظران داخلی و خارجی، بحث و گفتگو خواهد شد.