محسن حکیممعانی نویسنده و دبیر برنامه رادیویی «کتاب شب» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتابی که این هفته در این برنامه قرائت میشود، گفت: این هفته رمان «چه کسی دورنتین را باز آورد؟» نوشته اسماعیل کاداره نویسنده آلبانیایی در برنامه قرائت میشود. کتاب مانند روال همیشگی برنامه توسط بهروز رضوی خوانده خواهد شد.
وی افزود: ترجمه این کتاب به عهده قاسم صنعوی بوده و قرار است بعد از قرائت کتاب از امشب تا پنجشنبه، محمدرضا گوردزی این رمان را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد.
این نویسنده گفت: این کتاب، یک رمان خوب و در عین حال غریب است و داستان آن درباره زنی جوان به نام دورنتین است که قرار گذاشته وقتی ازدواج کرد، به شهرش بازگردد و مادرش را ببیند. قرار است دورنتین توسط یکی از برادرانش به شهرش برگردد، اما همه برادرها در جنگ کشته میشوند. در مقاطع بعدی داستان، دورنتین برای شوهرش یادداشتی به جا میگذارد که به همراه یکی از برادرانش نزد مادرش رفته است، اما خواننده میداند که کسی از برادران دورنتین زنده نیست. بنابراین اینکه چه کسی دورنتین را به شهرش برده محل سوال است و گره رمان از اینجا آغاز میشود.
برنامه «کتاب شب» از شنبه تا پنجشنبه ساعت 23:30 از شبکه رادیویی تهران پخش میشود.
اسماعیل کاداره نویسنده آلبانیایی متولد سال 1936 است که کتابهایی چون «رویدادهای شهر سنگی»، «کنسرت در پایان زمستان» و «ژنرال ارتش مرده» از او در ایران منتشر شده است.
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