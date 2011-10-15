نرخ های جدید خدمات حمل و نقل در آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب حسنی گفت: با توجه به افزایش هزینه بنزین به قیمت چهار هزار ریال، نرخ جدید خدمات اتومبیل کرایه تعیین شده است.



به گفته حسنی، خارج از شهر بر اساس کیلومتر ورودیه چهار هزارو 800 ریال، نرخ هر دقیقه 480 ریال، مبلغ مسیر هزارو 200، رفت هزارو 500، برگشت 750 ریال است.



گفتنی است، واحد های صنفی اتومبیل کرایه ملزم به چاپ و نصب نرخنامه در داخل واحد ها هستند و همانند گذشته این واحد ها مورد بازرسی قرار می گیرند.