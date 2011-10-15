به گزارش خبرنگار مهر، رمضان ایزدی ظهر شنبه در بازدید از کلاس آموزشی مأموران سرشماری نفوس و مسکن گفت: جمع‌آوری اطلاعات و آمار در طرح سرشماری نفوس و مسکن موجب تسریع در روند توسعه پایدار جامعه می‌شود.

وی بیان داشت: هدف از اجرای این طرح برنامه‌ریزی، بررسی تحولات جمعیتی، نیروی انسانی و مسکن است.

این مسئول یادآور شد: با اجرای طرح مذکور مجموعه وسیعی از اطلاعات برای برنامه‌ریزی سال‌های آینده فراهم می‌شود.

معاون فرماندار کوهبنان دقت و ریزبینی را لازمه کار ماموران آمارگیری دانست و گفت: ماموران باید در خصوص رصد کردن تمام اقامتگاه‌ها و افراد طبق تعریف‌های آموزشی نهایت دقت را به خرج دهند.

معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان کوهبنان نیز در این بازدید اظهار داشت: کلاس سوم آموزش سرشماری کوهبنان طبق برنامه زمان‌بندی شده همزمان با سراسر کشور از 16 مهر ماه آغاز شده تا 28 مهر ماه ادامه دارد.

روح‌الله رهبردوست ادامه داد: در پایان این دوره آموزشی و برگزاری آزمون نیروهای ماهر که بهترین نمرات را کسب کرده‌اند به عنوان ماموران آمارگیری در سطح شهرستان انتخاب می‌شوند.