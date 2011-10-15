طلاب غیرایرانی برای ایجاد نهضت قرآنی در جهان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در این پیام تأکید کرده است: تقارن زیبای آغاز بهار تحصیل و تهذیب و برگزاری هفدهمین المپیاد قرآن و حدیث المصطفی(ص) را به فال نیک میگیریم و ضمن تبریک به همه استادان و طلاب و فضلا و مدیران و کارگزاران ارجمند المصطفی(ص) و خادمان قرآنی این نهاد مبارک در داخل و خارج، همگان را به مشارکت فعالانه در این رویداد قرآنی و به همراهی مجدانه در این موج آسمانی فرا میخوانم.
وی در بخش دیگری از این پیام آورده است: در ماه شریف رمضان، برای همه مهمانان خداوند متعال فرصتی فراهم آمد تا در این محفل روحانی و بزم رحمانی شرکت جویند و از مائده کریمانه قرآن مجید بهرهمند شوند، اکنون با توشه رمضانی و زاد و ذخیره قرآنی در دروازه آغاز سال تحصیلی و در آستانه المپیاد قرآن و حدیث قرار گرفتهایم و باید از این موقعیت ویژه برای ارتقای فرهنگ قرآنی در خانواده بزرگ المصطفی(ص) بهره بریم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: قرآن، مبنا و محور بنیادین تعلیم و تربیت در المصطفی(ص) است و این نقش محوری باید در همه نظامات و اقدامات این نهاد جلوهگر باشد؛ به فضل الهی، کارنامه درخشان المصطفی(ص) از فعالیتهای قرآنی در همه ساحتها، گرانبار و سنگین است، ولی نباید به وضع موجود بسنده و باید تلاش کنیم براساس راهبردهایی که در گفتارها و نوشتارهای پیشین تقدیم شده است و براساس اسناد راهبردی و رسالتها و مأموریتهای الهی المصطفی(ص) به ابتکارات و اقداماتی جدید دست زد و افتخارات جدیدی آفرید.
حجتالاسلام اعرافی تأکید کرده است: حضور منسجم و هماهنگ طلاب و فضلا و دانشپژوهان المصطفی(ص) در داخل و خارج در المپیاد قرآن و حدیث، فرصت باشکوهی است که همه برنامهها و فعالیتهای قرآنی این نهاد حوزهای در یک صحنه و میدان و در یک نمایشگاه بزرگ معنوی جلوهگری کند و روح واحد و عزم یگانهای را در این زمینه پدید آورد و قوتها و ضعفهای فعالیتهای قرآنی آن را به نمایش بگذارد؛ از این رو، باید این فرصت را مغتنم شمرد و به قلههای بلندتر و آیندهای تابناکتر چشم دوخت و تلاش مضاعف برای نهضت قرآنی پیشه ساخت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشته است: ضمن عرض سپاس خالصانه به یکایک شرکتکنندگان و برگزارکنندگان و دانشپژوهان و قرآندوستان و استادان و داوران معزز و دوستان معاونت فرهنگی ـ تربیتی و ادارات قرآنی در سازمان مرکزی و همه واحدهای صفی داخل و خارج، توفیق همه آنان را در فعالیتهای قرآنی و برنامههای تفسیری و پیشبرد آرمانهای قرآنی المصطفی(ص) و برگزاری باشکوه المپیاد و بهرهگیری کامل از آن خواهانم.
گفتنی است هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی با ثبت نام از علاقمندان آغاز شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه در پیامی به هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی تاکیدکرد: باید به قلههای بلندتر و آیندهای تابناکتر چشم دوخت و تلاش مضاعف برای نهضت قرآنی پیشه ساخت.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در این پیام تأکید کرده است: تقارن زیبای آغاز بهار تحصیل و تهذیب و برگزاری هفدهمین المپیاد قرآن و حدیث المصطفی(ص) را به فال نیک میگیریم و ضمن تبریک به همه استادان و طلاب و فضلا و مدیران و کارگزاران ارجمند المصطفی(ص) و خادمان قرآنی این نهاد مبارک در داخل و خارج، همگان را به مشارکت فعالانه در این رویداد قرآنی و به همراهی مجدانه در این موج آسمانی فرا میخوانم.
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