طلاب غیرایرانی برای ایجاد نهضت قرآنی در جهان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در این پیام تأکید کرده است: تقارن زیبای آغاز بهار تحصیل و تهذیب و برگزاری هفدهمین المپیاد قرآن و حدیث المصطفی(ص) را به فال نیک می­‌گیریم و ضمن تبریک به همه استادان و طلاب و فضلا و مدیران و کارگزاران ارجمند المصطفی(ص) و خادمان قرآنی این نهاد مبارک در داخل و خارج، همگان را به مشارکت فعالانه در این رویداد قرآنی و به همراهی مجدانه در این موج آسمانی فرا ­می­‌خوانم.



وی در بخش دیگری از این پیام آورده است: در ماه شریف رمضان، برای همه مهمانان خداوند متعال فرصتی فراهم آمد تا در این محفل روحانی و بزم رحمانی شرکت جویند و از مائده کریمانه قرآن مجید بهره­‌مند شوند، اکنون با توشه رمضانی و زاد و ذخیره قرآنی در دروازه آغاز سال تحصیلی و در آستانه المپیاد قرآن و حدیث قرار گرفته­‌ایم و باید از این موقعیت ویژه برای ارتقای فرهنگ قرآنی در خانواده بزرگ المصطفی(ص) بهره ‌بریم.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از پیام خود آورده ‌است: قرآن، مبنا و محور بنیادین تعلیم و تربیت در المصطفی(ص) است و این نقش محوری باید در همه نظامات و اقدامات این نهاد جلوه­‌گر باشد؛ به فضل الهی، کارنامه درخشان المصطفی(ص) از فعالیت‌های قرآنی در همه ساحت­‌ها، گران­‌بار و سنگین است، ولی نباید به وضع موجود بسنده و باید تلاش کنیم براساس راهبردهایی که در گفتارها و نوشتارهای پیشین تقدیم شده است و براساس اسناد راهبردی و رسالت­‌ها و مأموریت­‌های الهی المصطفی(ص) به ابتکارات و اقداماتی جدید دست زد و افتخارات جدیدی آفرید.



حجت‌الاسلام اعرافی تأکید کرده‌ است: حضور منسجم و هماهنگ طلاب و فضلا و دانش‌پژوهان المصطفی(ص) در داخل و خارج در المپیاد قرآن و حدیث، فرصت باشکوهی است که همه برنامه‌ها و فعالیت­‌های قرآنی این نهاد حوزه­‌ای در یک صحنه و میدان و در یک نمایشگاه بزرگ معنوی جلوه­‌گری کند و روح واحد و عزم یگانه­‌ای را در این زمینه پدید آورد و قوت­‌ها و ضعف­‌های فعالیت­‌های قرآنی آن را به نمایش بگذارد؛ از این رو، باید این فرصت را مغتنم شمرد و به قله­‌های بلندتر و آینده­‌ای تابناک­‌تر چشم دوخت و تلاش مضاعف برای نهضت قرآنی پیشه ساخت.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشته است: ضمن عرض سپاس خالصانه به یکایک شرکت­‌کنندگان و برگزارکنندگان و دانش­‌پژوهان و قرآن‌دوستان و استادان و داوران معزز و دوستان معاونت فرهنگی ـ تربیتی و ادارات قرآنی در سازمان مرکزی و همه واحدهای صفی داخل و خارج، توفیق همه آنان را در فعالیت­‌های قرآنی و برنامه­‌های تفسیری و پیشبرد آرمان‌های قرآنی المصطفی(ص) و برگزاری باشکوه المپیاد و بهره‌گیری کامل از آن خواهانم.



گفتنی است هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی با ثبت نام از علاقمندان آغاز شده است.