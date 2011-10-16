موسی سوری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی 4 فاز جدید پارس جنوبی تا پایان سالجاری، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی حدود 75 درصد پیشرفت اجرایی دارد و پیش بینی می شود بخشی از واحد شیرین سازی گاز این دو فاز مشترک تا آذر ماه امسال در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه قرار است تا آذر ماه امسال پیشرفت اجرایی این دو فاز مشترک گازی به حدود 80 درصد افزایش یابد، تصریح کرد: براین اساس تولید زودهنگام گاز در پالایشگاههای این دو فاز پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به توان توربوکمپرسورهای پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی از ظرفیت شیرین سازی روزانه 12.5 میلیون متر مکعب (به ازای یک ترین) گاز برخوردار است، بیان کرد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پیش از زمستان سالجاری امکان شیرین سازی حدود 20 میلیون متر مکعب گاز در این دو فاز پارس جنوبی با راه اندازی یک ردیف شیرین سازی گاز فراهم شود.

وی همچنین پیشرفت اجرایی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی را بیش از 60 درصد عنوان کرد و یادآور شد: در این دو فاز پارس جنوبی پیمانکاران خواستار افزایش زمان اجرای پروژه شده اند که این درخواست با مخالفت وزیر نفت روبرو شده است.

سوری با بیان اینکه مطابق با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران باید تا پایان آذر ماه امسال امکان تولید زودهنگام گاز از پالایشگاههای فاز 15 تا 18پارس جنوبی فراهم شود، تاکید کرد: با دستور وزیر نفت قطعا درصورت عدم آغاز تولید زود هنگام گاز، پیمانکاران هر فاز مشمول جریمه می شوند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری اینکه پس از آغاز تولید زودهنگام گاز باید امکان تولید تجاری گاز طبیعی فراهم شود، تبیین کرد: تا آذر ماه امسال آغاز تولید زودهنگام گاز در پالایشگاههای فاز 17 و 18 پارس جنوبی بعید به نظر می رسد.

این مقام مسئول برای آغاز تولید زودهنگام گاز در این چهار فاز پارس جنوبی تمامی محدودیتها و شرایط بین المللی درنظر گرفته شده است، گفت: قطعا عدم آغاز تولید زودهنگام گاز در پالایشگاههای این چهار فاز با جرایمی روبرو خواهد شد.

وی با بیان اینکه درهشت ماه گذشته تزریق منابع مالی و اعتباری به این چهار فاز پارس جنوبی در وضعیت مطلوبی بوده است، تصریح کرد: از سوی دیگر تامین کالا و تجهیزات برای تکمیل و راه اندازی فازهای پارس جنوبی حتی در بدترین شرایط تحریم هم موضوعی امکان ناپذیر و غیر ممکن نیست.

به گزارش مهر، 10 مهر ماه سالجاری خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: وزیر نفت ضمن مخالفت با افزایش زمان عملیات اجرایی فاز15 تا 18 پارس جنوبی دستور تعیین جرایمی را برای پیمانکاران این 4 فازمشترک گازی درصورت عدم تولید زودهنگام گاز تا آذر ماه امسال صادر کرد.

با گذشت 50 ماه از آغاز عملیات اجرایی فازهای 15، 16، 17 و 18 میدان پارس جنوبی، پیشرفت عملیات اجرایی فازهای 15 و 16 این میدان مشترک گازی در دو بخش پالایشگاه ساحلی و تاسیسات دریایی به حدود 75 درصد و پیشرفت اجرایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی به حدود 60 درصد رسیده است.