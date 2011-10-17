به گزارش خبرنگار مهر، مافیای مواد مخدر در حال گسترش فعالیت خود در ایران است و با تولید و ترانزیت شیشه سعی در تباهی جوانان این کشور دارد. آخرین آمارها نیز حاکی از وجود 27 هزار جوان ایرانی معتاد به شیشه است که به دلیل تولید آسان این ماده مخدر در آشپرخانه های خانگی هر روز بر تعداد معتادان شیشه ای افزوده می شود.





شناسایی و انهدام باندهای بزرگ ترانزیت مواد مخدر



اما همزمان با ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، پلیس تلاش ویژه خود را برای شناسایی و انهدام باندهای ترانزیت مواد مخدر آغاز کرد. تنها در چهار ماهه خرداد، تیر، مرداد و شهریور6 باند بین المللی ترانزیت مواد مخدر شناسایی و منهدم شد.

بزرگترین باند که اقدام به ترانزیت ماده مخدر شیشه در سنگ کرده بود ابتدای مهرماه شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. از این باند 340 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شد. اعضای این باند قصد ترانزیت شیشه را به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتند.

نحوه فعالیت باند میزان کشفیات تعداد دستگیری اموال متهمان سابقه کیفری جاسازی ماده مخدر شیشه در محموله سنگهای صادراتی برای انتقال به کشورهای حوزه خلیج فارس 340 کیلوگرم 5 مرد 7 خودروی گرانقیمت/ 250 میلیون تومان وجه نقد دارند تهیه و توزیع شیشه در سطح شهر و ترانزیت به تایلند 240 کیلوگرم 7 مرد 5 خودرو گران قیمت/ یک خانه ویلایی در زعفرانیه دارند جاسازی ماده مخدر شیشه در مبل برای ترانزیت 212 کیلوگرم 2مرد یک کارگاه/ 3 دستگاه خودرو دارند ترانزیت مواد مخدر از طریق بطریهای دوغ به تایلند بیش از 300 کیلوگرم 15 نفر خودروی خارجی/ مقادیر زیادی پول دارند ترانزیت مواد مخدر به تایلند از طریق اجیر کردن قاچاقچی 70 کیلوگرم 10 نفر بیش از یک میلیار تومان پول/ خانه ویلایی/ 8 خودروی خارجی به ارزش یک میلیار تومان دارند ترانزیت هروئین و سوء افدرین به ایران از طریق جعبه های شطرنج 373 کیلوگرم 1 نفر چند هزار دلار همراه متهم ندارد

یکی دیگر از باندهای بزرگ مواد مخدر که در خردادماه امسال متلاشی شد قصد ترانزیت ماده مخدر شیشه به صورت مایع را به تایلند داشتند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند. اعضای این باند ماده مخدر شیشه را در بطری های دوغ جاسازی کرده بودند که قبل از ترانزیت 15 نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند. این درحالی بود که 300 کیلوگرم شیشه از متهمان کشف شد.

گردش مالی مواد مخدر قابل کنترل نیست



سردار حمیدرضا حسین آبادی رئیس پلیس سابق مبارزه با مواد مخدر در مورد گردش مالی مواد مخدر شیشه گفت: با انهدام یکی از باندهای ترانزیت یک و نیم میلیارد تومان از حساب آنها کشف شد. اعضای این باند مقادیری از درآمدهای خود را به صورت وجه نقد نگهداری کرده و مابقی را به تبدیل به باغ، زمین و خودرو می کنند. بسیاری از این افراد که دارای سابقه کیفری هستند یک شبه ره صد ساله را رفتند اما بسیاری از آنها توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

جامعه جوانان شیشه ای را طرد نکند



در همین رابطه یک جامعه شناس معتقد است ماده مخدر شیشه جوانان را منزوی و گوشه گیر می کند به همین دلیل جامعه نباید این افراد را طرد کرده و موجب گرایش بیشتر آنها به سمت مواد مخدر شود.



ایمان سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه ماده مخدر شیشه در بین جوانان رواج یافته و برخی از آنها ندانسته گرفتار دام اعتیاد به ویژه مواد مخدر صنعتی شده اند. علاوه بر مشکلاتی که مواد مخدر بر سلامتی فرد دارد، مصرف کننده شیشه در برقراری رابطه با دیگران نیز دچار چالش می شود. بسیاری از معتادان شیشه منزوی و گوشه گیرند و از معاشرت اجتماعی خودداری می کنند.

وی ادامه داد: خانواده ها و اطرافیان معتادان به شیشه باید این افراد را تصمیم گیریها و کارهای مشترک سهیم کرده و آنها را به هیچ وجه طرد نکنند. وقتی این افراد با بی توجهی اطرافیان مواجه می شوند گرایششان به مواد مخدر بیشتر می شود.

این جامعه شناس تاکید کرد: فراهم آوردن محیطی شاد، حضور این افراد در اجتماع و کمک به بازیابی اعتماد به نفس و توانایی فرد می تواند در بهبود جوان مصرف کننده شیشه موثر باشد. اگرچه ترک ماده مخدر شیشه سخت است اما امکان پذیر بوده و فرد با اراده می تواند به راحتی آن را کنار گذارد. براساس یافته های جدید خانواده مهمترین نقش را در ترک اعتیاد دارد.