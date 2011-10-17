زنگ مهرورزی برای میلاد و محمد به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر در تاریخ 20 مهرماه امسال اقدام به انتشار گزارشی با عنوان " تلاشهای نوجوان بازمانده از تحصیل گلستانی" به موضع تلاشهای یک نوجوان بازمانده از تحصیل پرداخته بود.

این نوجوان گلستانی که 16 سال دارد و به دلیل فقر و نداری از تحصیل بازمانده است برای پیشگیری از بیسوادی برادر هفت ساله اش محمد تلاشی تازه به خرج داده است.

میلاد که هنوز دوست دارد طعم باسوادی را بچشد و اکنون نان آور خانواده ای پنج نفره است برادرش محمد را به مدرسه ای در روستای رحمت آباد کمالان فرستاد تا همانند دیگر فرزندان ایران زمین به تحصیل بپردازد.

مشکلات مالی، فقر و نداری، نداشتن پوشاک و لوازم التحریر از جمله مسائلی بود که میلاد پیش از این در گفتگوی با خبرنگار مهر درباره تحصیل برادرش مطرح کرده بود.

" محمد " برادر میلاد به رغم آنکه هفت سال تمام دارد به تازگی در مدرسه شهید درویش محمدی رحمت آباد ثبت نام شده است با آنکه شناسنامه ندارد اولیای مدرسه نسبت به ثبت نام وی اقدام کرده اند تا مشکل سجلی وی رفع شود.

پس از انتشار گزارش مهر، تماسهای هموطنان خیر و نوعدوست کشور برای کمک رسانی به میلاد و محمد آغاز شد و در روزهای اخیر نماینده خبرگزاری مهر در استان پاسخگوی تماسهای هموطنان بوده است.

خانمی که از تهران تماس می گرفت و تحت تاثیر گزارش مهر قرار گرفته بود خواهان کمک به نوجوان بازمانده از تحصیل گلستانی شد.

این هموطن نوعدوست با اشاره به اینکه تمایل دارم به میلاد کمک کنم تا مشکلاتش برطرف شود برای حمایت از او و خانواده اش اعلام آمادگی کرد.

همچنین هموطن دیگری که با گزارشهای مهر از وضعیت و مشکلات میلاد و خانواده اش مطلع شده بود نیز از نماینده مهر تقاضای راهنمایی برای کمک رسانی به نوجوان داشت.

در روزهای اخیر همچنان تماسهایی از مناطق مختلف کشور درباره میلاد و محمد با خبرنگار مهر در گلستان می شود و خواسته تمامی این هموطنان نیکوسرشت حمایت و رفع مشکلات نوجوان بازمانده از تحصیل است.

میلاد که تا دیروز فکر نمی کرد شرایطی فراهم شود تا بتواند علاوه بر تحصیل محمد خود نیز به تحصیل بپردازد اکنون روزنه ای از امید برایش پیدا شده و امیدوار است بتواند به رویای کودکی اش که تحصیل بود رنگ امید بخشد.

سید رحمت الله میر دیلمی فرهنگی و معاون پرورشی مجتمع آموزشی در علی آباد از تلاشهای خبرگزاری مهر در انعکاس مسائل و مشکلات نوجوان بازمانده از تحصیل گلستانی تقدیر و تشکر کرد.

وی اظهار داشت: هموطنان نوعدوست برای حمایت از این نوجوان و بویژه برادرش محمد که در مدرسه شهید درویش محمدی رحمت آباد مشغول تحصیل است بهتر است از طریق اولیای مدرسه اقدام کنند.

وی عنوان کرد: این شیوه و کمک به این کودک دانش آموز از کانال اولیای مدرسه موجب می شود تا کمکها به دستش برسد و نظارتی درستی نسبت به توزیع کمکها خواهد شد.

نمایندگی خبرگزاری مهر در گلستان همچنان آماده ارایه راهنمایی و پاسخگویی به هموطنان نوعدوست برای حمایت از نوجوان بازمانده از تحصیل گلستانی است.

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علیرضا نوری کجوریان