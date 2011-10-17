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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

در سیستان و بلوچستان/

بسترهای اشتغال در تمام شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم شد

بسترهای اشتغال در تمام شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: بسترهای اشتغال در تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان فراهم شده و با توجه به ظرفیت های موجود در استان فرصت خوبی پیش روی سرمایه گذاران و کار آفرینان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور عصر یکشنبه در بازدید از واحد تولیدی ناجی پوشش واقع در شهرک صنعتی زاهدان اظهار داشت:‌ شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان از ظرفیت بالایی برخوردار هستند.

وی گفت: واحدهای صنعتی موجود در استان باید برای توسعه تولیدات خود فرا منطقه ای بیاندیشند و به دنبال گسترش و افزایش بازارهای خود در خارج از کشور باشند.

وی افزود:‌ کاهش قیمت تمام شده کالا می تواند در دستیابی واحدهای صنعتی به بازارهای خارجی کمک شایانی کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت:‌ با توجه به اینکه اشتغالزایی در استان یکی از بزرگترین دغدغه های مسئولان به شمار می رود، واحد های تولیدی باید در جذب نیروی انسانی اهتمام بیشتری داشته باشند و برای دستیابی به قیمت تمام شده پایین تر در تولید کالا، در پرداخت به موقع حقوق و یا جذب کارگران و کارکنان تعلل نکنند.

وی گفت: واحد تولیدی ناجی پوشش در راستای سفر مقام معظم رهبری به استان و اجرای تدابیر ایشان مبنی بر ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برای جوانان سیستان و بلوچستان و راه اندازی واحد های صنعتی در سال 1387 به بهره برداری رسید.

وی افزود: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید 311 هزار قطعه انواع پوشاک در سال برای 450 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
 

کد مطلب 1434984

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