به گزارش خبرنگار مهر در حال حاضر ورود تعدادی از شرکت های نفتی به لیست سازمان خصوصی سازی برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منجر به ایجاد اختلافاتی بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی شده است.

بر این اساس با مطالعات انجام گرفته در سطح وزارت نفت اخیرا با توافق وزارت نفت و اقتصاد نام سه شرکت استراتژیک و حاکمیتی مجموعه وزارت نفت از لیست خصوصی سازی حذف شده است، به طوریکه شرکتهای پایانه های نفتی ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با موافقت وزیر نفت و اقتصاد و دارایی تا اطلاع ثانوی از لیست خصوصی سازی خارج شده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر 90 درصد نفت خام ایران از طریق پایانه های نفتی خلیج فارس به ویژه پایانه نفتی جزیره خارک انجام می شود تاسیسات اصلی این پایانه ها شامل سه بخش اسکله های صادراتی، خطوط لوله انتقال نفت و مخازن ذخیره سازی نفت خام است.

پس از قرار گرفتن نام شرکت پایانه های نفتی در لیست خصوصی سازی با توجه به حاکمیتی بودن بخش های مختل پایانه های نفتی مذاکراتی بین وزارت نفت و اقتصاد و دارایی برای خروج این شرکت نفتی از لیست خصوصی سازی انجام گرفت.

از این رو با حضور رستم قاسمی در وزارت نفت مذاکرات با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی شدت گرفت و در نهایت پس از مکاتبات متعدد موافقت وزارت اقتصاد و دارایی برای خروج نام این شرکت های نفتی از لیست خصوصی سازی اخذ شد.

از سوی دیگر با توجه به ضرورت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پس از فرمایشات و دستور مقام معظم رهبری نامه ای از سوی وزیر نفت به دفتر رهبر انقلاب ارسال شده است.

هدف از ارسال این نامه استعلام وزارت نفت از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص مستثنی قرار گرفتن شرکت پایانه های نفتی ایران از لیست سازمان خصوصی سازی بوده است. پس از این مکاتبات دفتر مقام معظم رهبری با این درخواست وزیر نفت موافقت کرده است.

به گزارش مهر در حال حاضر به طور متوسط روزانه 2 تا 2.1 میلیون بشکه نفت خام از پایانه های نفتی خارک به بازارهای بین المللی از سوی ایران صادر می شود به طوری که 90 درصد نفت خام صادراتی ایران از پایانه استراتژیک جزیره خارک انجام می شود.

در حال حاضر 90 درصد نفت خام صادراتی ایران از طریق اسکله های تی و آذرپاد پایانه نفتی خارک به بازارهای بین المللی صادر می شود.