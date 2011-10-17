بررسی فرار خاوری در مجلس/ قصور وزیر اقتصاد محرز نیست

سیدحاجی محمد موحد در گفتگو با مهر در مورد جلسه امروز صبح کمیسیون اصل 90 مجلس در ارتباط با بررسی گزارش سوء استفاده اخیر مالی گفت: طی چند روز گذشته از جمله امروز گزارش تهیه شده در این مورد را در صحن علنی کمیسیون اصل 90 مطرح کرده ایم.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون به عنوان یک گزارش نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در نهایت باید رای نهایی اعضای کمسیون اصل 90 را اخذ نمائیم.

وی افزود: طی چند روز اخیر نظرات اعضای کمیسیون و ایرادات آن اخذ شده است و با تعدیل گزارش و مطرح شدن نظرات جدید در آن، رای نهایی بدست خواهد آمد، در عین حال اگر بخشی از گزارش نیاز به حذف داشته باشد، انجام خواهد شد.

موحد اظهارداشت: امروز در کمیسیون بخشی از گزارش در مورد ورود گروه " امیرمنصور آریا" به جریان فساد اقتصادی، مسیرهایی که این گروه به شکل غیرقانونی طی کردند و راههایی که از قانون عبور کردند مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین همکاری هایی که با آنها صورت گرفته است و سایر ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت، اما گزارش نهایی نشد و قرار شد که فردا سه شنبه ساعت 6 صبح ادامه گزارش در کمیسیون اصل 90 مطرح شود، تا در نهایت به جمع بندی برسد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در گزارش کمیسیون موضوع استیضاح وزیر اقصاد مطرح نیست، افزود: کمیسیون در این گزارش به این میدان ورود پیدا نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر قصوری از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفته باشد، در گزارش کمیسیون مطرح خواهد شد، اما به چنین جمع بندی که وزیر اقتصاد قصور داشته یا خیر نرسیده ایم.

موحد در مورد بررسی وضعیت فرار خاوری از کشور گفت: هنوز به این مرحله ورود پیدا نکرده ایم و در جلسه فردا این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.