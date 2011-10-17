100 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی سنددار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی صبح دوشنبه در سلماس با اشاره به اینکه تا پایان سالجاری به 60 هزار هکتار از اراضی استان سند مرتعداری صادر می شود، افزود: تاکنون به 40 هزار هکتار از اراضی استان سند صادر شده و با صدوراسناد جدید تا پایان سال 100 هزار هکتار از مراتع استان سنددار می شوند .

وی همچنین از اجرای طرح بوستان روستایی در آذربایجان غربی طی آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: در راستای اجرای این طرح در روستاهایی که هیچگونه فضای سبز و درختکاری ندارند با همکاری دهیاریها و شوراهای روستا و منابع طبیعی یک واحد بوستان سبز ایجاد می شود .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اظهار داشت: امسال اجرای این طرح در 20 روستای استان انجام شده و برای اجرای آن 70 میلیون ریال کمک بلاعوض از سوی منابع طبیعی استان به شوراها اختصاص یافته است .