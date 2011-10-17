پارک شهید چمران بهسازی می شود/ احداث 20 پارک محله ای در کرج

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: در راستای آغاز دور جدید افتتاح پروژه های نیمه دوم سال جاری، در مرحله اول پارک تاجیکستان با 12 هزار متر مربع مساحت و با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان افتتاح شد.



وی افزود: این پارک به صورت طولی و دارای ست تندرستی و ورزشی، سرویس بهداشتی، پارکینگ، کافی شاپ، نمازخانه و ... است.

این مسئول عنوان کرد: در مراسم امروز، علاوه برافتتاح پارک، از پروژه مخازن ذخیره سیستم آبیاری خام فضای سبز کرج نیز بهره برداری شد.

زارع ادامه داد: حجم این مخزن 350 مترمکعب است که قسمت قابل توجهی از فضای سبز مناطق 2 و 9 را در بخش آبیاری خام مستقل از آب شرب شهری پوشش می دهد.



20پارک محله ای در نقاط مختلف کرج احداث شده است

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: اعتبار این سازمان 23 میلیارد تومان بود که طی هماهنگی با شهرداری و حمایت و موافقت شورای اسلامی شهر، هفت میلیارد تومان علاوه بر اعتبار مذکور به این سازمان اختصاص یافت.

وی از احداث و افتتاح 20 پارک محله ای در نقاط مختلف کلانشهر کرج خبر داد و اعلام کرد: در این زمینه منطقه 2 شهرداری کرج تاکنون پنج پارک را در حوزه تحت پوشش خود احداث کرده است.

این مسئول در ادامه با اشاره به اجرای پروژه های بزرگ فضای سبز دراین کلانشهر افزود: برخی از این پروژه ها تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و برخی نیز تا تابستان سال آینده بهره برداری خواهد شد.

زارع افزود: یکی از این پروژه ها، بازسازی و بهسازی پارک جهان نما است که در گذشته به دلیل نارسایی های مدیریتی،‌ مخروبه و فرسوده شده بود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: این پروژه تا پایان سال جاری اجرا می شود و شهروندان می توانند از امکانات آن استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به قدمت 25 ساله پارک چمران و لزوم بهسازی آن اظهار داشت: در این زمینه علمیات بازسازی و پاکسازی این پارک نیز نیز در دست اجرا است و در آینده ای نزدیک معضلات اجتماعی آن برطرف خواهد شد.