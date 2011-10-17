بونکر حامل سیمان عامل برخورد 13 خودرو سواری با یکدیگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه شامگاه دیروز هنگامی رخ داد که خودرو بونکر با بار سیمان در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام در حرکت بود که پس از انحراف ناگهانی از مسیر و برخورد با خودروهای سواری در فضای سبز میان بزرگراه از حرکت باز ماند.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 18:23 دقیقه دیروز با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 55 و 10 را همراه با گروه نجات 3 راهی محل حادثه در بزرگراه یادگار امام، بعد از پل حکیم کرد.

محمدرضا تنها افسر آماده منطقه 4 عملیات آتش نشانی تهران در مورد این حادثه گفت: بونکر حامل سیمان که جوانی 30 ساله رانندگی آن را بر عهده داشت پس از انحراف از مسیر خود و ایجاد حادثه در برخورد با نرده های محافظ میان بزرگراه متوقف شد.

وی افزود: برخورد این خودرو سنگین با چند خودرو سواری که در این مسیر حرکت می کردند باعث شد تا چندین دستگاه خودرو دیگر نیز در برخورد با یکدیگر دچار خسارت شوند که در این میان یکی از خودرو ها با نشت بنزین روبرو شد و 6 نفر از سرنشینان این خودروها نیز دچار آسیب دیدگی شدند.

به گفته محمدرضا تنها آتش نشانان بی درنگ در اجرای عملیات ایمن سازی با جلوگیری از نشت بنزین و قطع کردن جریان برق خودروها از بروز آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند سپس با بکارگیری تجهیزات ایمنی و نجات آسیب دیدگان این حادثه را برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.